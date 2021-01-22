Saat 08.00'den itibaren Oylum Talu, saat 12.00'den itibaren Meltem Acet, saat 17.00'den itibaren Ceren Bektaş Atuk ile o hafta öne çıkan başlıklar, haberler, yorumlar; günün sıcak gelişmeleri, canlı yayınlar ve son dakikalar hafta sonunda Habertürk TV'de ekrana geliyor.