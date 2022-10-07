Habertürk, Libya ile yapılan anlaşmanın ayrıntılarına ulaştı 0:00 / 0:00

Pazartesi günü Türkiye ve Libya, her iki ülkenin de Akdeniz'in münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) doğal gaz aramasını mümkün kılan bir mutabakat muhtırası imzaladı. Mutabakat muhtırası AB ve Yunanistan eleştirilmişti.

Ankara, Atina'dan gelen açıklamaya "Ne düşündüğünüzün önemi yok" diyerek yanıt verdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı salı günü, Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin Libya ile yeni anlaşmasına ilişkin yorumlarının 'hiçbir anlamı veya değeri olmadığını' söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç de, iki ülke arasında imzalanan bir anlaşmaya yapılacak itirazların yalnızca uluslararası hukuku değil, BM'nin temel ilkeleriyle de çelişeceğini de sözlerine eklemişti.

Habertürk o mutabakatın ayrıntılarına ulaştı. Mutabakatta yer alan dört önemli başlık Türkiye ve Libya arasındaki stratejik ilişkiler sürecini de ortaya koyuyor.

Habertürk’e bilgi veren Libyalı diplomatik kaynaklar, ilk maddenin 'hidrokarbon alanında bilimsel, teknolojik, teknik, hukuki, idari ve ticari ikili iş birliğini güçlendirip geliştirmek' olduğunu söyledi.

İmzalanan anlaşma 'iki tarafın bu alanda ulusal kanunlara uygun olarak iş birliği yapmasını' içeriyor. Bu bağlamda "iki tarafın hidrokarbon sektörlerinin geliştirilmesinin yanı sıra hukuki ve düzenleyici meselelerle, sözleşmelerle ve insan kaynaklarının eğitilmesiyle, ayrıca konuyla bağlantılı ortak konferans, seminer ve başka toplantılar düzenlenmesiyle, iki ülkenin özel ve kamusal sektörleri arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi bağlamında deneyim paylaşımıyla ilgili bilgiler ve deneyimler paylaşılacak."

İkinci madde 'tarafların hidrokarbon kaynaklarının kullanımı ve geliştirilmesiyle ilgili projelerde, hidrokarbonun çıkarılması, taşınması, işlenmesi ve ticaretiyle ilgili projelerde, ayrıca petrol, doğal gaz, çeşitli petrokimyasallar ve petrol ürünlerinin üretimi ve ticaretinde iş birliği yapmasını, petrol ve doğal gaz piyasasının yapısı hakkında yasayla ilgili çalışmalar da dahil eğitim faaliyetleri düzenlenmesinde iş birliği' içeriyor.

Üçüncü madde ise yatırımla alakalı; taraflar ortak projeler oluşturmak ve iş birliğinin sonuçlarının gizliliğini korumak için özel ve kamusal ortaklıkları güçlendirmek amacıyla ortak çalışmak konusunda anlaştı.

Habertürk’e bilgi veren Libyalı diplomatik kaynağa göre mutabakat zaptı, iki taraf arasında son yazılı ihtarın teslim alınmasıyla yürürlüğe girecek ve üç yıl yürürlükte kalacak, herhangi bir taraf iptal etmediği sürece yenilenebilecek, ayrıca mutabakat zaptının sonlandırılması, iki taraftan birinin üç ay öncesinden yazılı ihtar vermesiyle mümkün olabilecek.

Libyalı diplomatik kaynak, ülkesinin Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki haklarında ısrarcı olduğunun da altını çizdi.