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Habertürk TV'de Fatih Altaylı'ya konuşan Hanefi Avcı: Üç yönden soruşturma yapılabilir

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında konuştu. Avcı, suç örgütü kapsamında aranan Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili olarak, "Tümden kabul etmek yanlış. Sedat Peker'in kişiliğine takılmayalım. Bu tür itiraflar dünyada 100 yılda bir olur. Bunu fırsata çevirelim. Devlet değerlendirmeden delil olmaz ama yok da sayılamaz. Bunun siyasi boyutunu Meclis, idari boyutunu Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu, adli boyutunu Adalet Bakanlığı araştırmalı. Bunlar da birbirini denetlemeli" ifadelerini kullandı

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'ya konuşan Hanefi Avcı: Üç yönden soruşturma yapılabilir
HABERTURK.COM

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, organize suç örgütünden aranan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin olarak konuştu. Avcı konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

"BUNUN BİR FIRSAT OLDUĞU KANAATİNDEYİM"

Çok ağır şeyler anlatıyor, ağır ithamlılarda bulunuyor. Genel anlamıyla bakıldığında birkaç abartılı olabilir ama büyük oranda doğru olduğu gözüküyor. Araştırılırsa belli mesafeler alınabilir. Son zamanlarda suç örgütleri, yeraltı örgütlerin faaliyetleri geniş bir alana yayılmaya başladı. Anlattıklarından önemli neticeler çıkarılarak, iyi analiz yaparak bir daha toplumun böyle şeyleri yaşamaması için bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Bu 'uzaktan duydum' değil, 'fiilen içinde bulundum, karar aldım, yaptırdım' türünden ifadeler.

"ÜÇ AYRI YÖNDEN SORUŞTURMA YAPILABİLİR"

Çok ağır şeyler anlatıyor, ağır ithamlarda bulunuyor. Genel anlamıyla bakıldığında birkaç abartılı olabilir ama büyük oranda doğru olduğu gözüküyor. Araştırılırsa belli mesafeler alınabilir. Son zamanlarda suç örgütleri, yeraltı örgütlerin faaliyetleri geniş bir alana yayılmaya başladı. Anlattıklarından önemli neticeler çıkarılarak, iyi analiz yaparak bir daha toplumun böyle şeyleri yaşamaması için bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Bu 'uzaktan duydum' değil, 'fiilen içinde bulundum, karar aldım, yaptırdım' türünden ifadeler. Bunun siyasi boyutunu Meclis, idari boyutunu Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu, adli boyutunu Adalet Bakanlığı araştırmalı. Bunlar da birbirini denetlemeli.

"KÜÇÜK ARAŞTIRMAYLA OLAYIN FAİLİ BULUNABİLİR"

Öyle şeyler söyledi ki, öyle özel olayları anlattı ki, iyi bakarsak hakikaten dehşetle karşı karşıyayız. Kutlu Adalı'nın öldürülmesi olayını anlattı. Anlattığı çok şey vahim. Küçük bir araştırmayla olayların failleri bulunacak durumda. Bu sıradan, geçiştirilecek bir durum değil. Hukuk sistemini çalıştırabilmek lazım. Bir toplumsal, kişisel sorunla karşılaşınca usulüne uygun hukuk yöntemiyle çözülmesi. Susurluk'ta hukuk dışına taşalım, gayri meşru anlayışla biz de onlarla mücadele edelim anlayışı vardı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin görevlilerin büyük bölümü normal çalışıyor. Küçük bir bölümü bu işler içine giriyor. İstihbari amaçla bir kişiyle ilişki kurarsınız. Onun dışında kişilerle zora, cebre dayanan bir ilişkiye giremezsiniz.

"KÜÇÜK ARAŞTIRMAYLA OLAYIN FAİLİ BULUNABİLİR"

Öyle şeyler söyledi ki, öyle özel olayları anlattı ki, iyi bakarsak hakikaten dehşetle karşı karşıyayız. Kutlu Adalı'nın öldürülmesi olayını anlattı. Anlattığı çok şey vahim. Küçük bir araştırmayla olayların failleri bulunacak durumda. Bu sıradan, geçiştirilecek bir durum değil. Hukuk sistemini çalıştırabilmek lazım. Bir toplumsal, kişisel sorunla karşılaşınca usulüne uygun hukuk yöntemiyle çözülmesi. Susurluk'ta hukuk dışına taşalım, gayri meşru anlayışla biz de onlarla mücadele edelim anlayışı vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin görevlilerin büyük bölümü normal çalışıyor. Küçük bir bölümü bu işler içine giriyor. İstihbari amaçla bir kişiyle ilişki kurarsınız. Onun dışında kişilerle zora, cebre dayanan bir ilişkiye giremezsiniz.

"İDDİALARIN TÜMÜNÜ KABUL ETMEK DE YANLIŞTIR"

Onun söylediği sadece bir bilgi ve ihbar. Bir kişinin beyanı. Bu suç örgütü mensubu olduğu için ona göre değerlendirirsiniz. Olduğu gibi kabul etmek yerine geniş araştırabilirsiniz. Bizi kasti yönlendirmeye kalkabilir. Ancak bu dediklerini ihbar kabul edip, polis ve yargının kanuna uygun bir şekilde soruşturmasına biz bilgi diyeceğiz. İlgili kurumlar bunu alıp değerlendirmeden bilgiye dönüşemez. Siyaset bunu böyle görmeyebilir ama devletin kurumları, hukuk sistemi bunu ihbar kabul eder, araştırır, soruşturur, bilgiye dönüştür. Bunu tümden kabul etmek de yanlıştır. Yüzde yüz doğru diyemeyiz ama mutlaka araştırması gerekir.

"SORUŞTURMA GECİKİRSE DELİLLER YOK EDİLEBİLİR"

Sedat Peker'in anlatımları tarihi fırsata çevrilmeli. Şu veya böyle tahrik edilerek daha çok bilgilere ulaşılmalı. Bunu mevcut iktidarın yapması lazım. Olay sıcak. Sedat Peker'in ille de buraya gelmesi şart değil. Şu an soruşturma, tahkikat yapmak çok kolay. Gecikirsek bir kısım şeyler örtülebilir. Bu olaylar değişir, deliller azalır, şahitler değiştirilir. O yüzden şu anda fırsat var. Bu yapılabilir, yapılacak imkan da var. Yeter ki şimdiki yönetim bu iradeyi göstermesi lazım.

"İNŞALLAH ANLATMAYA DEVAM EDER"

Normalde bu tür işlerin soruşturmasına bulunduğu ilde başlatılması, merkez de destek vermesi gerekir. Ben Kaçakçılık Daire Başkanı olduğum dönemde Sedat Peker Kelebek Operasyonu'nda mahkum oldu. Herkesten, emniyet müdüründen, savcıdan kahramanlık bekleyemeyiz. Onlara destek vermek gerekir. Geçenlerde emekli bir emniyetçiyle görüştüm. Dedi ki, "Geçmişte birisi alındığında Ankara'dan telefon gelirdi ve biz zorlanırdık". Bu tür olaylarda Ankara'da siyasi bürokrasi emniyeti arar. Emniyet de ili arar. 'Suçu nedir, daha hafif işlem yapın' diye telkinde bulunur. Bu da 'yukarısı bu adama sahip çıkıyor' olarak anlaşılır.Bunlar yukarıdan destek gördüğü müddetçe yeterli mücadele yapılabilir. Bu kişi 30 yıldır faaliyetlerin içerisinde. Bunların hepsini hatırlamayabilir. Bir kısmını hatırlatırsanız anlatır. Karşı belgeler konulursa çok daha rahat konuşabilir. Yeraltı örgütleri kendi ilgi sahasında olan her şeyi araştırırlar, her şeyi bilirler. Emniyet, yargıdan bununla ilişkili olanlardan sürekli bilgi akar. Çok önemli bilgilere sahiptir. İnşallah anlatmaya devam eder diye düşünüyorum.

"TÜRKİYE BUNU GİZLİ SAKLI YAPMIYOR"

Siz Suriye'deki masum insanlara yardım gönderebilirsiniz. Mani hal yoktur. Sedat Peker'in dışında birçok iş adamı erzak gönderdi. Peker'in anlattıklarında başka kurumların silahları konulduğu ifade edildi. Türkiye Suriye'deki olaylara aktif olarak karşı koyuyor. Türkiye bunu gizli saklı yapmıyor, elbette silahlandıracak. Ben bunda anormal bir şey görmüyorum. Suriye politikasına karşıyım ama oradaki muhalif gruplara destek verilmesi açık bir olay, bunu dünya biliyor. O açıdan sorun görmüyorum.

"ADALI CİNAYETİ VE MARİNA OLAYINI ÖNEMSİYORUM"

Anlattıklarından Adalı'nın öldürülmesi olayı çok önemliydi. Bu çok şeyi çözer. Marina olayını çok önemsiyorum. Bu olayın bütün yönleriyle ortaya çıkmasını istiyorum. İçişleri Bakanlığı alacak verecek olayına girerek, 'sen bunu sil' demesi kabul edilecek bir şey değildir. Bu şekilde iş görülmez. Bir de Sedat Peker'in kendisine koruma veriliş biçimi var. Ankara'da bir davam vardı. Yargıç, "Buraya bir konvoy geldi, jeepler geldi. Ben sandım ki Cumhurbaşkanı gelmiş". Gelen meğerse Sedat Peker'miş.

"SEDAT PEKER BANA 'GEL BİR GÖRÜŞELİM' DEDİ"

Bugünkü yönetim bunu soruşturmaya kalkarsa tahminlerimizin çok ötesinde belge bulur. Ben Sedat Peker'le hiç görüşmedim. 100 metre mesafede bulunmadım. Daire başkanı iken ceza aldı. Benim aleyhime ifade verdi. Ben de bunun üzerine kendisini şikayet ettim. O zaman cemaat yargısı hakimdi. Çıktıktan sonra bana haber gönderdi, 'bir yanlışlık oldu, gel bir konuşalım'. Ben de dedim ki, 'yanlış anlaşılmışsa mesele yok, konuşmaya da gerek yok'.

"SEDAT PEKER'İN KİŞİLİĞİNE TAKILMAYALIM"

Kişi bir anda karar vermiş değil. Anlattıkları önemsensin diye bir şey yapmaya çalışıyor. Muhalefete, basına çağrı yapıyor. İddiaların doğrulanması konusunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sedat Peker'in kişiliğine takılmayalım; ama iddialarını da boşa atmayalım. 30 yılı anlatıyor. Ne kadar suçlarsa suçlasın, devlet ve siyasette az sayıda insan bu işlere karışmıştır. Dünyada çok nadir olaylardandır bu tür itiraflar. Bu 100 yılda bir olur. Bunu fırsata çevirelim. İyi bir analiz yapalım. Ondan sonra adım adım Türkiye'nin saygın devleti olması konusunda bu tür hataları tekrar etmeyelim, denetim mekanizmalarını genişletelim.

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