Habertürk yazarları, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini değerlendirdi

Süper Lig'de nefesler tutuldu, gözler derbiye çevrildi... Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam saat 19.00'da karşılaşacak. Kadıköy'deki dev maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Habertürk yazarları Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız, Türkiye'nin merakla beklediği mücadeleyi sizler için değerlendirdi.

"BERABERLİK ÖN PLANDA"

Derbide kazanan kim olur?

SERDAR ALİ ÇELİKLER: Biraz daha sakin kalan ve teknik adamı taktik farklılık üreten takım kazanmaya yakın olur. Hakemin Cüneyt Çakır olduğu da göz önünde bulundurulduğunda yüzde 60 beraberlik diyorum ben. Kalan 40'ın 25'i G.Saray'a 15'i Fenerbahçe'ye veriyorum.

İBRAHİM YILDIZ: Kazanan takımı belirleyecek en önemli faktör taktik olacaktır. Bu konuda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Tecrübesi, derbi maçları deneyimi ve elindeki kadroyu iyi kullanma adına avantajlı. Öncelikle; son ana kadar mücadeleyi bırakmayan, sabırlı olan, hata yapmayan taraf kazanmaya daha yakın olacaktır. Beraberlik olasılığı yüksek olsa da, fırsatları değerlendirme becerisi yüksek olan oyuncular sonucu belirleyecektir. Orta sahaların performansı kadar savunmalarında öne çıkacağı bir karşılaşma izleyeceğiz. Ayrıca hakem faktörü de önemli. Bu konuda çok eleştiri olduğu gerçeğini unutmayalım. Dileriz, hakemlerin yönetimi skora etki yapmaz. Kazanmayı isteyen ve istediği oyunu rakibine kabul ettiren taraf galibiyete daha yakın olacaktır. Sonucu tahmin etmek oldukça zor bir maç izleyeceğiz. Seyirci avantajının olmadığı bir derbi olacak. Bu anlamda futbolcular da teknik adamlar da üzerlerinde baskı hissetmeyecekler. İyi bir maç olacağını umut ediyorum. Kalite farkını bu maçta çok daha iyi göreceğiz.

Derbide hangi yıldızlar öne çıkar?

SERDAR ALİ ÇELİKLER: Onyekuru çok formda. Muslera kalitesi tartışılmaz. Donk ve Marcao da gayet iyiler. Taylan da etkili. Geri kalan oyuncuların standardı yok. Arda - Feghouli ya da Oğulcan hatta Emre Kılınç gel/gitli performans sergiliyorlar. Yeni santrfor Mustafa Muhammed'i de merak ediyorum. Onyekuru ve Muslera en ön plana çıkması muhtemel isimler. Fenerbahçe'de Altay bu sezonu genel olarak iyi geçiriyor. Oynamazsa Gustavo eksikliği en belirgin olacak isim. Ozan'dan 4 maçlık durgunluk sonrası iyi bir performans bekliyorum. Szalai'yle ilgili ciddi bir sınav göreceğiz. Osayi ve süre alırsa Mesut öne çıkabilir.

"ONYEKURU'YA DİKKAT"

İBRAHİM YILDIZ: Takımlar ara transferde güçlendi. Galatasaray daha avantajlı. Gelen oyuncular hazırlar. Onyekuru skoru belirleyen bir isim. Üstelik son iki maçta iyi maçlar çıkardı. Goller attı. Seri, hızlı ve çalım atma becerisi yüksek. Mustafa da oldukça yetenekli. Toplara iyi sıçrıyor. Sert şutları var. Galatasaray adına iki yeni takviyenin ne kadar yararlı olduğunu bir kez daha göreceğiz. Ayrıca, sezon başından bu yana kadronun değişmez ismi Taylan’ın performansı da önemli. Orta sahayı ayakta tutan bir isim. Ve tabi ki Muslera. Bir takıma bedel. Kaptan yine takımı sırtlayacaktır. Fenerbahçe’nin en önemli ismi şüphesiz Gustavo. Oynamazsa büyük sıkıntı olacaktır. Yeni transferlerden Attila ile Osayi’nin ne yapacağı merak ediliyor. Biri dikkatli ve savunma yönü kuvvetli. Diğeri ise çok hızlı. Osayi istediği topları alabilirse tehlikeli bir isim. Mesut için bir şey söylemek zor. Uzun süredir maç eksikliği söz konusu. Sanırım oyunun son bölümünde saha da yer alacak. Kaleci Altay’a yine çok iş düşeceğini tahmin ediyorum.

"EROL BULUT KAYBETMEKTEN KORKMAMALI"

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 20 yıllık yenilmezlik serisi geçen sezon son bulmuştu. Bu durum takımları nasıl etkiler?

SERDAR ALİ ÇELİKLER: Aslında o sezon ve o dönem hocası Ersun Yanal için iyi olmasa da Fenerbahçe açısından iyi oldu. Aslen F.Bahçe 2000'den 2010'a kadar 10 yıl boyunca rakibini hep ama hep yendi. Sadece 1 kupa maçında berabere kaldı. 2010'da Aykut Kocaman döneminde 0-0 beraberlikle biten maçtan sonra bu sefer "Yenilmedik" tesellisi başladı. Oysa G.Saray 2 kez o statta 0-0 beraberlik alıp 2 şampiyonluk kazandı. "Aman ne güzel yine yenilmedik" mantığı bir süre sonra F.Bahçe'yi baskı altına alan bir unsur haline dönüştü. 20 sene sonra seri bitti, iyi de oldu. Artık herkes rahat. Erol Bulut için büyük avantaj. Kendisini rahat hissetmeli. Kaybetmekten korkmamalı.

İBRAHİM YILDIZ: Fenerbahçe 10 yıl boyunca rakibini yenme başarısı gösterdi. Ardından beraberlikleri gördük. Hatta, Galatasaray berabere kaldığı maçlar sonrası şampiyonluğa sahip oldu. 20 yıl sonra bu da sona erdi. Fenerbahçe bir anlamda baskıdan kurtuldu. Erol Bulut, ne kadar kendini rahat hissederse takım da o oranda rahat olacaktır. Fenerbahçe kaybetme duygusunu bir kenara koyabilirse maça daha iyi motivasyonla çıkabilir. Galatasaray da 20 yıllık serüveni geride bırakmanın morali ile maça çıkacaktır. Bu anlamda geçmiş geçmişte kaldı. Üstelik bu sezon çok farklı ortamda geçiyor. Yeni bir başlangıç olabilir.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINI ETKİLEMEZ"

Derbinin sonucu şampiyonluk yarışını nasıl etkiler? Çıkacak sonuçlar takımları nereye götürür?

SERDAR ALİ ÇELİKLER: Hemen hiç etkilemez. F.Bahçe kazanırsa G.Saray'a 6 puan fark açmış olur, psikolojikman bir nebze rahatlar. Ancak yarış çok uzun. 6 puan hemen kapanır. G.Saray kazanırsa puanlar eşitlenir ama o da bu kadar maç varken bir anlam ifade etmez. Beraberlik Beşiktaş ve Trabzonspor'u memnun eder.

İBRAHİM YILDIZ: Maçı kim kazanırsa kazansın şampiyonluğu çok fazla etkilemez. Fenerbahçe kazanırsa psikolojik üstünlük sağlamış olur. Galatasaray kazanırsa puanlar eşitlenir. Beraberlik Beşiktaş ile Trabzonspor’un işine gelir. Uzun lig maratonu bir yana, çok sık maç oynamak şampiyonluk adına zor bir süreç. Bunun için derbinin sonucu çok fazla bir şey ifade etmez. Nedeni, artık her maç neredeyse final niteliğinde geçiyor. Fiziksel ve mental olarak ayakta kalan ipi göğüsleyecektir.