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        Hablemitoğlu davasında, savcılığa yazı yazılacak

        Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, dosyaya giren görüntülerdeki şüphelilerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 18:45 Güncelleme: 02.01.2025 - 18:45
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        Hablemitoğlu davasında, savcılığa yazı yazılacak
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        Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davanın duruşması, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin, duruşma salonunda hazır bulundu. Firari sanıklar Mustafa Özcan ve Serhat Ilıcak, duruşmada yer almadı.

        "KIYASLANDI VE BENZERLİK BULUNMADI"

        Tutuksuz sanık Levent Göktaş, üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, "Bilirkişi, Hablemitoğlu'nu takip eden 3 kişiyi tespit etti. Bizim resimlerimizle kıyaslandı ve benzerlik bulunmadı. Bizim olmadığımıza karar verildi. Elde edilen görüntülerden kişilerin kimliğinin tespit edilip, bizimle irtibatların olup olmadığına bakılmasını talep ediyorum. Üç kahramanlık madalyası almış bir Türk subayı olarak sadece adli kontrol tedbirimin kaldırılmasına talep ederim" dedi.

        "BENİM 5 DAKİKA BİLE TUTUKLU OLMAMAM LAZIM"

        Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır da üzerine atılı suçları reddederek, "Görüntüler incelendi, bizim olmadığımız tespit edildi. Maktulün takibiyle suçlandığım bu dosyada benim hiçbir irtibatım, takibim olmamıştır. Maktulle hiçbir zaman mekansal veya zamansal olarak bir arada olmadım. Somut delillere göre, benim 5 dakika bile tutuklu olmamam lazım. Tarafıma istenen cezanın infazını tamamladım. Hücrede kalıyorum. Bu adaletsizliğin, somut deliller ışığında sonlandırılmasını istiyorum ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

        DURUŞMA NİSANA ERTELENDİ

        Başka bir dosyadan hükümlü ve tutuklu olan sanık Enver Altaylı ise "Takdir mahkemenindir" dedi. Diğer sanıklar da dosyanın bu aşamasında diyecekleri bir şey olmadığını ifade ederek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk hali ile diğer sanıklara uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca dosyaya giren görüntülerdeki şüphelilerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma 21 Nisan'a ertelendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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