Terör örgütü PKK´nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 1´i kadın 3 terörist, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. Jandarmaya teslim olan teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Teslim olan 3 terörist ile birlikte Mart 2019 tarihinden bu yana 19'ı kadın, 46 PKK'lı Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu.