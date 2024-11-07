Hac boş kontenjanlar açıklandı mı? Hac kesin kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?
31 Ekim'de gerçekleştirilen hac kura çekiminin ardından boş kontenjanlar gündeme geldi. 2025 yılında hac ibadetini yerine getirecek adaylar kura ile belirlendi. Kura sonucuna göre ismi çıkan ancak kesin kayıtlarını yaptırmayanların yerine yedekler sonraki aşamada boş kontenjanlara alınacaklar. Peki Hac boş kontenjanlar açıklandı mı? Hac kesin kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen süreçte önümüzdeki yıl ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal toprakları ziyaret etmeye hak kazanan hacı adayları için hac kesin kayıt tarihleri 4 Kasım’da başlamıştı. Hac kurasında ismi çıkan ancak kesin kayıt yaptırmayanların yerine, boş kontenjan kayıtları alınacak. Peki Hac boş kontenjanlar açıklandı mı? Hac kesin kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?
HAC BOŞ KONTENJAN KAYITLARI NE ZAMAN?
Hac kuralarında ismi çıkarak kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, 4-15 Kasım 2024 arasında kayıt kayıtları yaptırabilecek. Boş kalan kontenjanlara ise 21-29 Kasım 2024 tarihlerinde kayıtlar alınacak.
Kesin kayıtlar e-Devlet’ten T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.
HAC KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Kurada ismi çıkan ve kesin kayıt yaptıran vatandaşlar, il müftülüklerince hazırlanan hac hazırlık kurslarına katılabilecek. Ayrıca, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan hac eğitim portalına hacumreegitim.hac.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.