Hac kesin kayıt işlemleri için son gün! Diyanet ile 2025 Hac kesin kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Hac kesin kayıt tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuştu. Buna göre, 2025 yılı hac kesin kayıt işlemleri, 15 Kasım Cuma günü sona eriyor. Kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapılacak olup kılavuzda belirtilen kayıt ücretinin yatırılması ile tamamlanacak. Peki Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir? İşte 2025 Hac kayıt ekranı ve ücreti…
4 Kasım’da başlayan Hac kesin kayıt süreci bugün sona eriyor. Bu sebeple kutsal toprakları ziyaret etmeye hak kazanan hacı adayları, ‘’Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir?’’ soruları yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuza göre, Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak olup kayıt ücretinin ödenmesiyle tamamlanacak. İşte 2025 Hac kayıt ekranı ve ücreti…
2025 HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hac kesin kayıtları için kılavuz yayımladı. Böylece 2025 Hac kesin kayıt tarihleri belli oldu.
Kılavuza göre 2025 yılı Hac kesin kayıt işlemleri, 15 Kasım 2024 Cuma günü sona erecek.
HAC KESİN KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
2025 yılı haccı için kesin kayıt hakkı elde eden adayların hacca gitmek istediği organizasyon tercihini yapmaları gerekiyor.
Hac organizasyon tercihinizi ''Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu'' veya ''Acenta Organizasyonu''ndan birini seçerek yapınız.
Bu işlemi yapabilmek için e-Devlet portalı üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.
Bunun için https://turkiye.gov.tr adreesinden giriş yapabilirsiniz. Bu ekranda T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek Giriş Yap butonunu tıklayınız.
e-Devlet arama kısmına ''Hac İşlemleri'' yazınız.
Bu ekranda üst menüden 3 Organizasyon Tercihi butonunu tıklayınız. Gelen ekranda Hacca Gitmek İstediğiniz Organizasyonu Seçiniz başlığı altından hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yapınız.
Ardından ''Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum'' alanını işaretleyiniz ve ''Kaydet' butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
HAC KESİN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
HAC KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?
2025 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir. Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.
4 KİŞİLİK ODA 24.500 SAR
3 KİŞİLİK ODA 26.500 SAR
2 KİŞİLİK ODA 28.500 SAR
HAC BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK KAYIT TARİHLERİ
Kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kayıt yaptırmayan hacı adaylarından kalan boş kontenjanlar değerlendirilecek.
Buna göre Hac ek kontenjan kesin kayıtları, 21-29 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak.
İLK YOLCULUK NİSANDA
Bircan, ilk hac kafilesinin 29 Nisan 2025 tarihinde, son kafilenin ise 31 Mayıs 2025'te kutsal topraklara ulaşacağını ifade etti. 11 Haziran itibarıyla ise yurda dönüşler başlayacak.
Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan hacı adaylarının pasaportlarının en az 30 Kasım'a kadar geçerli olması gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk kez pasaport alacak hacı adaylarına, mağduriyet yaşamamaları için pasaport başvurularını 30 Kasım tarihinden sonra yapmalarını tavsiye ediyor.