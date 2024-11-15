4 Kasım’da başlayan Hac kesin kayıt süreci bugün sona eriyor. Bu sebeple kutsal toprakları ziyaret etmeye hak kazanan hacı adayları, ‘’Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir?’’ soruları yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuza göre, Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak olup kayıt ücretinin ödenmesiyle tamamlanacak. İşte 2025 Hac kayıt ekranı ve ücreti…