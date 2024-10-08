Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında yapılmış, daha sonra bu süre vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 27 Eylül’e kadar uzatılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kayıt güncelleme sayfasının yeniden aktif edildiğini duyurdu. Buna göre, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında kayıt yenileme işlemleri, 11 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek. Peki, 2025 Hac kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte Hac kayıt yenileme e-Devlet ekranı…