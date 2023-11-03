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        Haberler Gündem Hac kesin kayıtları ne zaman başlıyor? Diyanet 2024 Hac kesin kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

        Hac kesin kayıtları ne zaman? Diyanet 2024 hac kesin kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

        Hac kesin kayıt tarihleri belli oldu. 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları 2 Kasım'da gerçekleştirildi. Kura çekim sonuçlarının belli olmasının ardından sıra hac kesin kayıt işlemlerine geldi. Bu kapsamda gözler "Hac kesin kuraları ne zaman, kayıt nasıl yapılır?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 Diyanet hac kesin kayıt işlemleri detayları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 00:19 Güncelleme: 03.11.2023 - 00:19
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        İslam'ın farzlarından biri olan hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini geçtiğimiz aylarda tamamladı. Bu bağlamda sıra kura çekimine geldi. 2 Kasım'da noter huzurunda düzenlenen kura çekimi sonuçları da açıklandı. Peki, Hac kesin kayıtları ne zaman? Diyanet 2024 hac kesin kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

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        2024 HAC KESİN KAYIT TARİHİ AÇIKLANDI!

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kesin kayıt işlemlerinin 6-24 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Ayrıca Erbaş, Hac kesin kayıtlarının Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden yapabileceğini belirtti.

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        DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

        Hac kesin kayıtlarının 6-24 Kasım arasında gerçekleştirileceğini hatırlatan Erbaş, her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığının yüzde 60, acentelerin yüzde 40 oranını geçmemek üzere kayıt yapabileceğini anlattı.

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        Kura çekiminin noter huzurunda gerçekleşeceğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 2 milyon 473 bin 65 kişinin kura çekimi 4-5 saat sürecek ve çıkan kuralar noter aracılığıyla tescillenecektir. Akabinde e-Devlet portalı sunucularına yükleme işlemleri yapıldıktan sonra hacı adaylarımızın ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına SMS gönderilecektir. Saat 21.00'dan itibaren Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği e-Devlet portalından açıklanması ön görülmektedir. E-devlet sisteminde hazır olması durumunda kura sonuçlarının daha erken açıklanması söz konusudur. Bugün çekeceğimiz kuralar neticesinde hak sahipleri belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmamaları halinde onların yerine onların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 6-24 Kasım tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınacaktır."

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        ADIM ADIM HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

        1- Uçmak istediğiniz "Havalimanı" ve hac ücreti "Ödeme Şekli"ni seçiniz.

        2- Açıklamadaki bilgilendirmeyi dikkate alarak kendinizin ve varsa yakınlarınızın "Konaklama ve Oda Tipi"ne ait bilgileri seçiniz. Hac organizasyonunda birliktelik yaptığınız kişiler varsa aynı kafilede olmak için aynı konaklama tercihini; aynı odada kalabilmek için de aynı oda tipi tercihini yapmanız gerekmektedir. Aynı oda tipi tercihinde ise yakınlık gözetilerek oda yerleşim planlaması yapılacaktır.

        3- Ön izleme ekranındaki tercih işlemlerinizi kontrol ederek "Kaydet" butonuna tıklayınız.

        Son olarak yaptığınız işlemlerin doğruluğunu kontrol ediniz. Yanlış bilgiler varsa "Güncelleme" butonuna tıklayarak hatalı bilgileri düzeltip tekrar "Kaydet" butonuna basarak hac kesin kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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