        HAC KONAKLAMA ÜCRETLERİ 2026: Bu yıl 1 kişilik Hac parası ne kadar? 1, 2, 3 ve 4 kişilik oda fiyatları kaç TL? İşte Hac normal ve yakın mesafe konaklama ücretleri

        Hac konaklama ücretleri 2026: 1 kişilik Hac parası ne kadar, 1, 2, 3 ve 4 kişilik oda fiyatları kaç TL?

        Hac kura sonuçları açıklandı. 5 Kasım 2025 tarihinde yapılan kura çekimi ile kutsal toprakları ziyaret etmeye hak kazanan hacı adayları belli oldu. Akabinde ise 2026 Hac organizasyonunun maliyeti kurada ismi çıkan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. 2026 Hac konaklama ücretleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bilindiği üzere Hac fiyatları, konaklama türüne ve oda seçeneğine göre her yıl farklılık gösteriyor. Peki; bu yıl 1 kişilik Hac parası ne kadar? 1, 2, 3 ve 4 kişilik oda fiyatları kaç TL? İşte 2026 Hac normal ve yakın mesafe konaklama ücretleri...

        Giriş: 07.11.2025 - 14:56 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:56
        1

        2026 yılında hac ibadetini yerine getirecek adayları belirlemek için Hac kurası 5 Kasım 2025 tarihinde yapıldı ve sonuçlar aynı günün akşamında erişime açıldı. Akabinde ise gözler 2026 yılı Hac fiyatları tablosuna çevrildi. Kurada ismi çıkan ve kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, ‘’Bu yıl 1 kişilik Hac parası ne kadar? 1, 2, 3 ve 4 kişilik oda fiyatları kaç TL? ‘’ sorularına yanıt aramaya başladı. 2026 Hac konaklama ücretleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. İşte, 2026 Hac normal ve yakın mesafe konaklama ücretleri…

        2

        NORMAL KONAKLAMA ÜCRETLERİ 2026

        1 Kişilik Konaklama Ücreti

        4 Kişilik Oda 26.000 SAR

        3 Kişilik Oda 27.750 SAR

        2 Kişilik Oda 29.750 SAR

        2026 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir.

        Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

        3

        NORMAL KONAKLAMA

        Konaklama Yapılacak Otellerin Özellikleri

        Tercihe göre 2, 3 veya 4 kişilik odalar,

        İçinde televizyon, banyo/wc bulunan klimalı odalar,

        İnternet imkânı,

        24 saat sıcak su,

        Yemek Tespit Komisyonunca belirlenecek seçmeli menüye uygun sabah kahvaltısı ve akşam yemeği,

        24 saat self servis çay ve su ikramı,

        Medine-i Münevvere’de merkeziye bölgesindeki oteller,

        Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram’a en fazla 8 km mesafede oteller.

        OTELLERDEN KÂBE’YE ULAŞIM

        Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonuna tabi normal konaklama hac yolcularının Mekke-i Mükerreme’de, Kabe-i Muazzama’ya intikalleri Başkanlıkça temin edilen otobüslerle ring usulü (bazı otellerden aktarmalı ring usulü) ile sağlanmaktadır.

        Suudi Arabistan Mekke Trafik Komisyonu tarafından yollar araç trafiğine kapatıldığından dolayı 05-15 Zilhicce 1447 (22 Mayıs - 01 Haziran 2026) tarihleri arasında servis hizmeti verilememektedir.

        4

        KONAKLAMA SÜRESİ

        Konaklama süresi otel ve uçak programına göre belirlenecektir.

        Toplam konaklama süresinin uzaması halinde yolculardan ilave bir ücret alınmayacağı gibi sürenin kısalması halinde de herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

        Medine-i Münevvere’de konaklama süresi 3 ile 5 gün arasında olacaktır.

        UÇUŞ PROGRAMI

        Uçuş programları kafile düzenine göre daha sonra belirlenecektir.

        Hac yolcularımızın tercih ettikleri havalimanından kafile oluşmaması halinde ulaşımın Başkanlığımızca sağlanması kaydıyla uçuşları kendilerine en yakın havalimanından yapılacaktır.

        5

        YAKIN MESAFE KONAKLAMA

        Özellikler

        Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere standartlarına göre yıldızlı otellerde konaklama hizmeti sunulacaktır.

        Yakın mesafe konaklama türlerinde otel ve oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır.

        Uçak programı ve otel rezervasyonlarının zorunlu kılması halinde Mekke ve Medine’de konaklanan otellerde değişiklikler olabilecektir.

        UÇUŞ PROGRAMI

        Uçuş programları kafile düzenine göre daha sonra belirlenecektir.

        Tercih edilen havalimanından kafile oluşmaması halinde intikalin Başkanlığımızca sağlanması kaydıyla hac yolcularımızın uçuşları kendilerine en yakın havalimanından yapılabilecektir.

        Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere standartlarına göre yıldızlı otellerde konaklama hizmeti sunulacak.

        6

        YAKIN MESAFE KONAKLAMA OTELLERİ VE FİYATLARI

        MEKKE-İ MÜKERREME OTELİ: JUMEIRAH

        MEDİNE-İ MÜNEVVERE OTELİ: BİLTMORE AL MADİNA (OBRAY)

        2 Kişilik Odada Kişi Başı Konaklama Ücreti: 90.000 SAR

        Jumeirah: Harem avlusuna yaklaşık 100 metre mesafede.

        Biltmore Al Madina (Obray): Harem avlusuna yaklaşık 20 metre mesafede.

        • İki öğün (sabah-akşam) açık büfe yemek hizmeti verilecektir.

        • Toplam konaklama süresi 14 gün olacaktır.

        • 3 kişilik oda talebi olduğu takdirde İl Müftülüklerimizle irtibata geçiniz.

        MEKKE-İ MÜKERREME OTELİ: AL MARWA RAAYHAN

        MEDİNE-İ MÜNEVVERE OTELİ: MEDINE HILTON

        2 Kişilik Odada Kişi Başı Konaklama Ücreti: 82.500 SAR

        Al Marwa Raayhan: Harem avlusuna yaklaşık 40 metre mesafede.

        Medine Hilton: Harem avlusuna yaklaşık 40 metre mesafede.

        • İki öğün (sabah-akşam) açık büfe yemek hizmeti verilecektir.

        • Toplam konaklama süresi 14 gün olacaktır.

        • 3 kişilik oda talebi olduğu takdirde İl Müftülüklerimizle irtibata geçiniz.

        MEKKE-İ MÜKERREME OTELİ: MOVENPICK

        MEDİNE-İ MÜNEVVERE OTELİ: MEDINE HILTON

        2 Kişilik Odada Kişi Başı Konaklama Ücreti: 82.500 SAR

        Movenpick: Harem avlusuna yaklaşık 40 metre mesafede.

        Medine Hilton: Harem avlusuna yaklaşık 40 metre mesafede.

        • İki öğün (sabah-akşam) açık büfe yemek hizmeti verilecektir.

        • Toplam konaklama süresi 14 gün olacaktır.

        • 3 kişilik oda talebi olduğu takdirde İl Müftülüklerimizle irtibata geçiniz.

        MEKKE-İ MÜKERREME OTELİ: SWISS AL MAQAM

        MEDİNE-İ MÜNEVVERE OTELİ: MADEN

        2 Kişilik Odada Kişi Başı Konaklama Ücreti: 76.000 SAR

        Swiss Al Maqam: Harem avlusuna yaklaşık 40 metre mesafede.

        Maden: Harem avlusuna yaklaşık 100 metre mesafede.

        • İki öğün (sabah-akşam) açık büfe yemek hizmeti verilecektir.

        • Toplam konaklama süresi 15 gün olacaktır.

        • 3 kişilik oda talebi olduğu takdirde İl Müftülüklerimizle irtibata geçiniz.

        MEKKE-İ MÜKERREME OTELİ: ANJUM

        MEDİNE-İ MÜNEVVERE OTELİ: MADEN TAIBA

        2 Kişilik Odada Kişi Başı Konaklama Ücreti: 65.500 SAR

        Anjum: Harem avlusuna yaklaşık 220 metre mesafede.

        Maden Taiba: Harem avlusuna yaklaşık 80 metre mesafede.

        • İki öğün (sabah-akşam) açık büfe yemek hizmeti verilecektir.

        • Toplam konaklama süresi 14 gün olacaktır.

        • 3 kişilik oda talebi olduğu takdirde İl Müftülüklerimizle irtibata geçiniz.

        MEKKE-İ MÜKERREME OTELİ: MARRIOTT

        MEDİNE-İ MÜNEVVERE OTELİ: MADEN AL RAWDA

        2 Kişilik Odada Kişi Başı Konaklama Ücreti: 65.500 SAR

        Marriott: Harem avlusuna yaklaşık 400 metre mesafede.

        Maden Al Rawda: Harem avlusuna yaklaşık 40 metre mesafede.

        • İki öğün (sabah-akşam) açık büfe yemek hizmeti verilecektir.

        • Toplam konaklama süresi 13 gün olacaktır.

        • 3 kişilik oda talebi olduğu takdirde İl Müftülüklerimizle irtibata geçiniz.

        MEKKE-İ MÜKERREME OTELİ: TILAL JABAL (SHAZA)

        MEDİNE-İ MÜNEVVERE OTELİ: MADEN TAIBA

        2 Kişilik Odada Kişi Başı Konaklama Ücreti: 63.500 SAR

        Tilal Jabal (Shaza): Harem avlusuna yaklaşık 250 metre mesafede.

        Maden Taiba: Harem avlusuna yaklaşık 80 metre mesafede.

        • İki öğün (sabah-akşam) açık büfe yemek hizmeti verilecektir.

        • Toplam konaklama süresi 14 gün olacaktır.

        • 3 kişilik oda talebi olduğu takdirde İl Müftülüklerimizle irtibata geçiniz.

        MEKKE-İ MÜKERREME OTELİ: SHERATON

        MEDİNE-İ MÜNEVVERE OTELİ: MADEN AL RAWDA

        2 Kişilik Odada Kişi Başı Konaklama Ücreti: 63.500 SAR

        Sheraton: Harem avlusuna yaklaşık 300 metre mesafede

        Maden Al Rawda: Harem avlusuna yaklaşık 40 metre mesafede.

        • İki öğün (sabah-akşam) açık büfe yemek hizmeti verilecektir.

        • Toplam konaklama süresi 13 gün olacaktır.

        • 3 kişilik oda talebi olduğu takdirde İl Müftülüklerimizle irtibata geçiniz.

        MEKKE-İ MÜKERREME OTELİ: MAKAM BEKKE

        MEDİNE-İ MÜNEVVERE OTELİ: RUVE MEDINE

        2 Kişilik Odada Kişi Başı Konaklama Ücreti: 47.500 SAR

        Makam Bekke: Harem avlusuna yaklaşık 850 metre mesafede.

        Ruve Medine: Harem avlusuna yaklaşık 100 metre mesafede.

        • İki öğün (sabah-akşam) açık büfe yemek hizmeti verilecektir.

        • Toplam konaklama süresi 20-25 gün olacaktır.

        • 3 kişilik oda talebi olduğu takdirde İl Müftülüklerimizle irtibata geçiniz.

        MEKKE-İ MÜKERREME OTELİ: HIBATULLAH

        MEDİNE-İ MÜNEVVERE OTELİ: BOSPHORUS-1

        2 Kişilik Odada Kişi Başı Konaklama Ücreti: 47.500 SAR

        Hibatullah Oteli: Harem avlusuna yaklaşık 550 metre mesafede.

        Bosphorus-1: Harem avlusuna yaklaşık 400 metre mesafede.

        • İki öğün (sabah-akşam) açık büfe yemek hizmeti verilecektir.

        • Toplam konaklama süresi 20-25 gün olacaktır.

        • 3 kişilik oda talebi olduğu takdirde İl Müftülüklerimizle irtibata geçiniz.

        MEKKE-İ MÜKERREME OTELİ: POINCIANA

        MEDİNE-İ MÜNEVVERE OTELİ: FINDA

        2 Kişilik Odada Kişi Başı Konaklama Ücreti: 47.500 SAR

        Poinciana: Harem avlusuna yaklaşık 750 metre mesafede.

        Finda: Harem avlusuna yaklaşık 200 metre mesafede.

        • İki öğün (sabah-akşam) açık büfe yemek hizmeti verilecektir.

        • Toplam konaklama süresi 20-25 gün olacaktır.

        • 3 kişilik oda talebi olduğu takdirde İl Müftülüklerimizle irtibata geçiniz.

        7

        2026 HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2026 Hac Broşürü yayımlandı. Böylece 2026 Hac kesin kayıt tarihleri belli oldu.

        Broşüre göre kurada kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıt işlemlerini 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapacak.

        Kesin kayıt hakkı elde edip belirlenen sürede kayıt işlemlerini yaptırmayanların yerine kura sırası gözetilerek illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde ek kayıtlar alınacak.

        Ek kayıtlar ise 27 Kasım-5 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak.

        2026 HAC ROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
