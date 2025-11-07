2026 yılında hac ibadetini yerine getirecek adayları belirlemek için Hac kurası 5 Kasım 2025 tarihinde yapıldı ve sonuçlar aynı günün akşamında erişime açıldı. Akabinde ise gözler 2026 yılı Hac fiyatları tablosuna çevrildi. Kurada ismi çıkan ve kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, ‘’Bu yıl 1 kişilik Hac parası ne kadar? 1, 2, 3 ve 4 kişilik oda fiyatları kaç TL? ‘’ sorularına yanıt aramaya başladı. 2026 Hac konaklama ücretleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. İşte, 2026 Hac normal ve yakın mesafe konaklama ücretleri…