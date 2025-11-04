Hac kura tarihi 2026: Hac kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. e-Devlet üzerinden gerçekleşen kayıt işlemlerinin ardından, hac kura tarihi gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, hacı adayları tarafından merak edilen hac kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, "Hac kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?" İşte 2026 Ocak hac kura tarihi...
Hac kuralarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda çekilecek kura işlemleri noter ve basın huzurunda dijital ortamda yapılacak. Peki, "Hac kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?" İşte hac kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...
2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, “2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda çekilecektir.” ifadelerini kullandı.
HAC KURA ÇEKİMİ NEREDE, NASIL YAPILACAK?
15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla noter ve basın huzurunda dijital ortamda yapılacak. Vatandaşlar kura çekimini canlı olarak takip edebilecek.