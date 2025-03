Hacı Ağbegi Can son yolculuğuna uğurlandı

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın annesi Hacı Ağbegi Can, akraba ziyareti için memleketi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gitti. Burada aniden rahatsızlanan 80 yaşındaki Hacı Ağbegi Can hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, uçakla İstanbul'a getirildi.

Hacı Ağbegi Can için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Ağbegi Can'ın eşi Can Holding Kurucu Başkanı Hacı Zamanhan Can, oğulları Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can ile Cemal Can, Mehmet Can, Murat Can ve Devran Can da katıldı. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da cenazede saf tuttu, aileye taziyelerini iletti.

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 25., 26., ve 27. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan,

21. ve 24. Dönem milletvekili Aydın Ayaydın, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven, Avukat Rezan Epözdemir, Avukat Serkan Toper, iş insanları Abdullah Keleş, Metin Güneş, hukukçu ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. İlter Turan eski milli takım teknik direktörü ve HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli ile Rıdvan Dilmen cenazeye katılan isimler arasındaydı.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Habertürk TV Haber Merkezi Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın, Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen, HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul da katıldı.

Ailesi ve çevresinde çok sevilen ve saygı gören Hacı Ağbegi Can, cenaze namazının ardından sevdiklerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedildi.