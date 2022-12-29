Hacı Bayram-ı Veli'nin kişisel eşyalarının sergilendiği müzeye ilgi

AA

Hacı Bayram-ı Veli'nin kişisel eşyalarının sergilendiği Başkent'teki müze, ziyaretçilerden ilgi görüyor. Altındağ ilçesinde 11 Ekim'de açılışı gerçekleştirilen Hacı Bayram-ı Veli Müzesi'nde mutasavvıfın hırkaları, dönemin şairlerinin kendisine yazdığı şiirler ve kişisel eşyaları sergileniyor. Bu eşyalar arasında Hacı Bayram-ı Veli'nin özel taçları olduğu belirtilen "sanduka tacı" ve "keçe külahı", müzeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

"SADECE ÖZEL GECELER VE ÜÇ AYLAR DA TAKTI" Müze Müdürü Dilek Kara, dervişlerin, tasavvuf yolculuğuna attıkları ilk adımda hırka giydiklerini, olgunlaşma dönemlerinde taç taktıklarını, dolayısıyla tacı olan dervişin tarikat kubbesi altında şeriat makamına dahil olduğunu söyledi. Sergilenen iki tacın, Hacı Bayram-ı Veli'nin olgunlaşma dönemine ait olduğunu belirten Kara, Hacı Bayram-ı Veli'nin taçları sadece özel gecelerde ve üç aylar olarak tanımlanan recep, şaban ve ramazanda taktığını ifade etti.

"KAİNATIN KAPILARINI VE YÖNLERİNİ SİMGELİYOR" Tepesinde tasavvuf rengi mavi ipliklerle işlenen yıldız motifi olan keçe külahının orijinal yünden yapılmış en eski taç olduğunu dile getiren Kara, külahtaki yıldız motifinin tasavvuftaki Mühr-i Süleyman simgesi ve Ehl-i Beyt'i sembolize etmek için kullanıldığı bilgisini verdi. Altı dilimli olan sanduka tacının ise kainatın kapılarını ve yönlerini simgelediğini belirten Kara, tacın tepesinde "Bayramiye Günü"nü temsil eden üç küçük dairenin bulunduğunu söyledi. Kara, "Sanduka'nın tepesindeki üç halkadan sırasıyla en alttaki şeriat, ortadaki tarikat, en üstteki ise marifettir. Yani Allah'ı bilmektir. Tacın hepsi ise hakikattir" dedi.