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'Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası'nın galası gerçekleşti

'Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası'nın galası gerçekleştirildi. Define peşindeki bir grubun başına gelen komik olayları konu alan filmin ekibinin tam kadro katıldığı geceye birçok ünlü isim katıldı

'Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası'nın galası gerçekleşti - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yönetmen koltuğunda Şiar Zaim’in oturduğu, Davut Bekri ve Cengiz Küçükayvaz’ın hem senaryosunu yazdığı hem de Hakan Bilgin ile birlikte başrollerini üstlendiği 'Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası' için düzenlenen gecede film ekibi de tam kadro hazır bulundu.

Aralarında Bülent Çolak, Turgay Tanülkü, Çetin Altay, Onur Şan, Züleyha Karyağdı, Serap Çetintürk ve Burak Khan’ın da bulunduğu ekip, gösterim öncesi kırmızı halıda basın mensuplarının karşısına çıktı.

Davut Bekri, gazetecilere, "Ekibimizle beraber çok güzel bir filme imza attık. Herkesin eğleneceğini düşünüyorum" dedi.

"SANATIN İYİLEŞTİRİCİ BİR YAPISI VARDIR"

Cengiz Küçükayvaz, "Bu zor günlerin içerisinde insanlara bir parça tebessüm aşılayabilirsek, onları bu sıkıntılardan bir parça uzaklaştırabilirsek hem oyunculuk misyonumuzu hem de sinema sanatıyla ilgili misyonumuzu yerine getirmiş oluruz. Sanatın iyileştirici bir yapısı vardır, biz de ona bir nebze olsun katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Türk sinemasının ve Türk halkının özellikle bu dönemde komedi filmlerine ihtiyacı var. Herkesi ailece izleyebilecekleri bu keyifli filme bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"UMUDA YOLCULUK FİLMİ"

Hakan Bilgin, "Güzel bir aile olduk ve keyifli bir iş yaptık. Güzel bir yol filmi bu. Umuda yolculuk filmi... İyinin-kötünün, yanlışın-doğrunun tartışıldığı bir yapım. Hem komedi hem de güzel mesajları olan bir film. Türk halkını sinemaya bekliyoruz" ifadelerini kulandı.

Şiar Zaim, "Davut Bey'e bu filmi bana güvenip emanet ettiği için kendisine çok teşekkür ederim. Gülümsemeye ihtiyacımızın olduğu bir dönemde güzel bir film çektik. Bütün oyuncularımız çok fazla emek sarf etti. ‘Haydi hayırlısı’ diyorum" şeklinde konuştu.

Bülent Çolak, "Sanat şifadır arkadaşlar. İyi hissetmek gerekiyor bu zor zamanlarda gerçekten de. Biz de güzel bir gişe filmi çektik. Ben çok mutluyum bu ekibin içerisinde olmaktan. İnsanlar beni genelde komedi filmlerinden hatırlıyor. Bu da bir komedi filmi ama bu kez ters köşe yaptım; kötü adamı canlandırıyorum. Karanlık karakterleri oynamak hoşuma gidiyor" dedi.

Serap Çetintürk, "Setimiz çok keyifli geçti. Biz çok eğlendik, umarım Türk halkı da izlerken çok keyif alır. İzlerken eski Türk filmlerindeki tadı alacaksınız" ifadelerini kullandı.

Züleyha Karyağdı, "Çok güzel bir film çektik. Çok eğlendik, çok emek verdik. Klişe bir cümleyle başlamak istemezdim ama gerçekten çok emek verdik. Kararı seyirci verecek. Herkese iyi seyirler şimdiden. Ben de izlemedim, merakla bekliyorum" şeklinde konuştu.

"İŞİME ODAKLIYIM"

Galaya katılan ünlü isimlerin arasında Merve Boluğur da vardı. Gazetecilerle sohbet eden ünlü oyuncuya, hakkında çıkan evlilik iddiaları soruldu. Konuyla ilgili konuşan Boluğur, "Ben şu anda tamamen işime odaklıyım. Bir yandan influencer’lık da yapıyorum, o da güzel gidiyor. İşime endeksli yaşamak istiyorum artık" ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur, film ve dizi teklifleri aldığını ve şimdilerde de senaryo okuduğunu açıkladı. Boluğur, "Gelen çok teklif var, değerlendiriyorum. En kısa zamanda yeniden setlere dönmek istiyorum" şeklinde konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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