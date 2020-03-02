Hadi ipucu 2 Mart: "Kızılmaske" çizgi romanında Kızılmaske'nin ilk renkli kıyafeti hangi renkti? Had

Hadi ipucu 2 Mart sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; "Kızılmaske" çizgi romanında Kızılmaske'nin ilk renkli kıyafeti hangi renkti? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 2 Mart sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 2 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 2 MART CEVABI: MOR