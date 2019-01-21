Hadi ipucu sorusu bugün, Evreşe kasabasından geldi. Hadi uygulaması AppStore ve Google Play’den indirildikten sonra her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da online olarak düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 21 Ocak Hadi ipucu sorusu "Evreşe kasabasının bulunduğu aynı zamanda da Ezine peyniriyle ünlü olan Marmara ili neresidir?" oldu. Hadi ipucu sorusu ve cevabına dair detaylar haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU: EVREŞE KASABASININ BULUNDUĞU AYNI ZAMANDA EZİNE PEYNİRİYLE ÜNLÜ OLAN MARMARA İLİ NERESİDİR?

hadiciler hazır mısınız? Bugün, 20.30’da başlayacak hadi’nin ipucu geliyor: "Evreşe Yolları" türküsünde dar yollarından bahsedilen Evreşe kasabası nerededir? Bu şehrimiz aynı zamanda leziz Ezine peyniriyle meşhur bir Marmara ili. Yanıtlar hazır mı?

HADİ İPUCU CEVABI: ÇANAKKALE

EVREŞE HAKKINDA

Evreşe, Marmara bölgesinde, Çanakkale ilinin Gelibolu ilçesine bağlı belde. Koru Dağları ile Ganos dağları arasındaki ovada Saros Körfezi’ne kıyısı bulunur. İlçe merkezine 38, il merkezine 90 km uzaklıktadır. Yazları kurak ve sıcak, kışları ise yağışlı ve soğuk geçmektedir. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olup son yıllarda zeytin ve meyve ziraatı gelişmiştir.

Edirne Vilayet Matbaası Müdürü Şevket Dağdeviren'in yazdığı 1892 tarihli salnameye göre; Gelibolu Sancağına bağlı olan, Gelibolu kazasının Evreşe Nahiyesi, Koru Dağı’nın güneyde son bulduğu yerden başlayıp, Muarız Körfezi’nde son bulur. Merkeziyle birlikte 13 köy ve 1012 evde 3508 Müslüman, 33 evde 1280 Hristiyan nüfusu vardır.

Bu nahiye güvenlik bakımından önem taşır. Fırtınalı havalarda Hamamaltı ve İbrice limanları gemiler için önemli birer sığınaktır. Halkın bir kısmı tarımla uğraşır, geri kalanlar da kömürcülük, balıkçılık ve kayıkçılık yapar.

Nahiye merkezinde 1 cami, 1 okul, hükumet konağı, belediye binası ve telgrafhane vardır. Göçmen köyü olan Kocaçeşme’de bir cami, Kavakköyü'nde bir okul, Kavak Çayı üzerinde Sarıcapaşa’nın yaptığı bir köprü vardır.