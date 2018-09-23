Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından Fizy uygulaması üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'da başlayacak yarışmanın ödülü 20 bin lira. Hadi'nin bu akşamki ipucu sorusu Fizy üzerinden yayınlandı. Yarışmada ayrıca ünlü şarkıcı Ece Seçkin'de konuk olarak bulunacak. İşte 20 bin lira ödüllü Hadi için ipucu sorusu...

HADİ İPUCU: İPUCUFİZY UYGULAMASINDA, HADİ LİSTESİNİN 5. ŞARKISI NEDİR?

İpucufizy uygulamasında, Hadi listesinin 5. şarkısı bu akşam konuk olacak Ece Seçkin'in seslendirdiği Dibine Dibine şarkısı. Ece Seçkin'in Dibine Dibine şarkısının sözleri ise şöyle:

Sanki olmasan yaşayamam şu koca dünyada

Sabrı bir şekilde veriyor emin ol bana allah

Bir alttan bir üstten giriyor

Orda burada dolanıyor

Gidiyor suyumdan bu ara

Yine kafalar sanıyor

Of of nasıl sıkıldım senin o dilinden

Bundan sonra seyret sen görücen şimdi beni de

Gezicem tozucam eğlenicem vurucam dibine dibine

Yatıcan kalkıcan merak edicen sorucan nereye

Gidiyorum cehennemin ta dibine

Gelcen mi?

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