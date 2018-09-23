Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından Fizy uygulaması üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'da başlayacak yarışmanın ödülü 20 bin lira. Hadi'nin bu akşamki ipucu sorusu Fizy üzerinden yayınlandı. Yarışmada ayrıca ünlü şarkıcı Ece Seçkin'de konuk olarak bulunacak. İşte 20 bin lira ödüllü Hadi için ipucu sorusu...
HADİ İPUCU: İPUCUFİZY UYGULAMASINDA, HADİ LİSTESİNİN 5. ŞARKISI NEDİR?
İpucufizy uygulamasında, Hadi listesinin 5. şarkısı bu akşam konuk olacak Ece Seçkin'in seslendirdiği Dibine Dibine şarkısı. Ece Seçkin'in Dibine Dibine şarkısının sözleri ise şöyle:
Sanki olmasan yaşayamam şu koca dünyada
Sabrı bir şekilde veriyor emin ol bana allah
Bir alttan bir üstten giriyor
Orda burada dolanıyor
Gidiyor suyumdan bu ara
Yine kafalar sanıyor
Of of nasıl sıkıldım senin o dilinden
Bundan sonra seyret sen görücen şimdi beni de GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Gezicem tozucam eğlenicem vurucam dibine dibine
Yatıcan kalkıcan merak edicen sorucan nereye
Gidiyorum cehennemin ta dibine
Gelcen mi?