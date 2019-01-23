Hadi ipucu sorusu bugün, 2004'te Yenikapı’daki kazılarda ortaya çıkarılan limandan geldi. Hadi uygulaması AppStore ve Google Play’den indirildikten sonra her gün saat 20.30'da, haftaiçi ise 12.30 ve 20.30'da online olarak düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 23 Ocak 10 bin lira ödüllü Hadi 100 ipucu sorusu "2004'te Yenikapı’daki kazılarda ortaya çıkarılan limanın adı nedir?" oldu. İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabına dair detaylar.

HADİ 100 İPUCU SORUSU - 23 OCAK

Son 100 kişi kalana kadar yarışacağımız hadi 100, bu akşam Dergilik katkılarıyla 20.30'da!

Ödülümüz Dergilik'ten tam 10.000 TL

İstanbul, tarihin ileri medeniyetlerine ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Dolayısıyla İstanbul'da yürütülen herhangi bir yer altı çalışması, beraberinde Neolitik, Helenistik, Roma ve Bizans İmparatorluğu dönemlerine ait arkeolojik kalıntılar gibi heyecan verici yeni keşifleri de ortaya çıkarmaktadır. Bu akşamki ipucumuz da İstanbul’un tarihini seven hadiciler için geliyor. 2004 yılında Yenikapı’da başlayan kazılarda ortaya çıkarılan limanın adı nedir? Cevabı isteyenler Dergilik’te bulunan "Merak Et" dergisinden okuyabilirler.

HADİ İPUCU CEVABI: THEODOSİUS LİMANI

THEODOSİUS LİMANI HAKKINDA

Eleutherios Limanı ya da daha sonraki ve yaygın adıyla Theodosius, antik ticari limandır.

Marmara Denizi kıyısında, Yenikapı'dan tarihi Langa bostanlarının olduğu alana uzanan genişçe bir körfezde yer alan bu liman, antik Kontoskalion Limanı'nın batısında yer alır. Marmara Denizi'nin hakim rüzgarı olan poyraza karşı korunaklı olan bu liman, Bizans döneminde sur içindeki yegane akarsu olan Bayrampaşa Deresi (Lykos) ağzında kurulmuştur. Mısır'dan tahıl getiren gemiler yüklerini burada boşaltıyorlardı. Mısır'ın M.S. 641'de Araplar'ın eline geçmesiyle zahire sevkiyatı durmuş, limanın bu yüzden önemi azalsa da, 12. yüzyıla kadar varlığını korumuştur.

2004 yılından itibaren Marmaray Tüneli'nin Avrupa yakasında yeryüzüne çıktığı yerde yapılan arkeolojik kurtarma çalışmalarında Neolitik, Helenistik, Roma ve Bizans İmparatorluğu dönemlerine ait pek çok arkeolojik kalıntı ve 37 gemi batığı bulunmuştur.

Bu kazılarda ortaya çıkan Bizans dönemine ait 37 gemi batığı, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'in bir liman kenti olarak işlevini, bu dönemde kullanılan teknelerin yapım tekniklerini, limanın günlük yaşamına ışık tutacak pek çok yeni bilgiye ulaşılmasını sağladı. Bu sayede liman tekrar gün yüzüne çıkmıştır.