Hadi ipucu 4 Mart sorusu yayınlandı. Hadi ipucu olarak; 2002 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimlerdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 22.00'da oynanacak hadi futbol gecesi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 4 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 22.00'da

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 4 MART CEVABI: BREZİLYA - ALMANYA

2002 FIFA Dünya Kupası Finali, 30 Haziran 2002 tarihinde Nissan Stadyumu'nda oynandı. Brezilya, Almanya'yı Ronaldo'nun 67 ve 79. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve kupanın beşinci kez sahibi oldu.

Almanya maçın başlarında topa daha çok sahip olan taraf olsa da, 18. dakikada Brezilya neredeyse öne geçiyordu. Ronaldinho'nun savunmanın arkasına yolladığı pasla buluşan Ronaldo, Oliver Kahn'ı geçmeyi başarsa da, top sol direğin hemen yanından auta gitti. İlk yarının uzatma dakikalarına girildiğinde ise, sol kanattan gelişen Brezilya atağında Roberto Carlos'un pasını alan Kléberson'un çektiği şut, üst direkte patladı. 49. dakikada Oliver Neuville'in 35 metreden kullandığı firikikte top R. Carlos'un vuruşlarını andıran bir falso almasına rağmen kaleci Marcos parmaklarının ucuyla golü engelledi. 67. dakikada Rivaldo'nun 25 metreden yaptığı vuruşta Kahn'dan dönen topu Ronaldo filelere yolladı ve Brezilya 1-0 öne geçti. 79. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kléberson'un ortasında Rivaldo topun üzerinden atlayınca Ronaldo topu sağ alt köşeden ağlara yollayarak maçın sonucunu tayin etti.