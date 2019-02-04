Hadi ipucu sorusu 4 Şubat 20.30 yarışması için, Instagram sayfası üzerinden yayınlandı. Hadi ipucu sorusu "Yün ve pamuk gibi şeyleri yay veya tokmakla kabartma işini yapan kişilere ne denir?" şeklinde açıklanırken, Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Hadi oyunu mobil uygulama olarak canlı şekilde oynanıyor. Oyun Haftaiçi her gün 12.30 - 20.30'da haftasonu ise sadece 20.30'da düzenleniyor. İşte 4 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı yani Yün ve pamuk gibi şeyleri yay veya tokmakla kabartma işini yapan kişilere verilen isim

HADİ İPUCU 4 ŞUBAT: YÜN VE PAMUK GİBİ ŞEYLERİ YAY VEYA TOKMAKLA KABARTMA İŞİNİ YAPAN KİŞİLERE NE DENİR?

hadi bu akşam 20.30'da!

hadiciler hiç dolabınızı karıştırıp, kıyafetlerinizi rastgele oraya buraya attığınız oldu mu? Bu duruma kızan annenizden ortalığı dağıtmakla ilgili ve içinde pamuk kelimesi geçen bir deyim duydunuz mu peki? Yıllardır duyduğumuz bu deyimdeki mesleğin ne anlama geldiğini merak ediyorsan ipucumuz gelsin! Yün ve pamuk gibi şeyleri yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma işini yapan kişilere ne denir?

HADİ İPUCU CEVABI: HALLAÇ

YÜN NEDİR? NASIL ÜRETİLİR?

Yün bazı memelilerden (özellikle koyun, keçi, deve, lama, ada tavşanı) elde edilen hayvansal kıl kökenli doğal bir elyaf türü. Sıcak tuttuğu için battaniye ve kışlık giysilerin üretiminde kullanılır. Yün elyafı koyundan genellikle canlı hayvanlardan kırkılmak suretiyle olmak üzere değişik yöntemlerle elde edilir. Bu tür yüne kırkım yünü denir. Bu yünün ticari değeri diğer yöntemlerle elde edilenlerinkinden yüksektir. Kasaplık hayvanların kesildikten sonra derilerinin işlenmesi ile elde edilen yüne ise tabak yünü veya kasapbaşı yünü denir. Herhangi bir nedenle ölmüş hayvanın postundan elde edilen yün ise post yapağısı adını alır. Tabak yünü veya post yapağısı (yapak) deriden yolunarak alınmışsa kıl köklerini de içerdiğinden kırkım yününe göre daha düşük kalitelidir.

Canlı hayvandan kırkım işi genellikle el makası veya bu iş için geliştirilmiş motorlu aletlerle yapılır. Yün elyafı genellikle dağıtılmadan bir bütün olarak kırkılır ve toplanır. Buna yörelere göre (tulup, gömlek, dulup veya tulum gibi) adlar verilir.

Yün tipleri

Hayvandan alınan tulupun omuz bölgelerinde en ince, but bölgesinde ise en kaba lifler vardır. Çeşitli koyun ırklarından farklı tipte yün elde edilir. Bu yün tipleri genel olarak 5 sınıfa ayrılır:

İnce yün (Merinos yünü) tipi

Orta (vasat) yün tipi

Uzun yün tipi

Crossbred (melez) yün tipi (Merinos koyunları ile İngiliz koyunlarının melezinden elde edilir.)

Halı yünü tipi

PAMUK NEDİR? NASIL ÜRETİLİR?

Pamuk (Gossypium hirsitum),ebegümecigiller (Malvaceae) familyasından anavatanı Hindistan olan kültürü yapılan bir bitki türü. Pamuk bitkisi kök, sap, yaprak, çiçek ve tohumdan oluşmaktadır. Tür ve varyetesine göre 60–120 cm, ağaç halinde olanlar ise 5–6 m boylanabilir. Pamuk 30–100 cm derine, 50–80 cm yanlarına uzanan kazık köke sahiptir. Toprak yüzeyinin 8–10 cm altında ilk yan kökler meydana gelir Bunlar yatay olarak büyürler. Yan köklerin sayıları 3-4 tanedir. Her biri tekrar dallanarak etrafa yayılır. Epidermis hücrelerinin dışa doğru uzaması ile sayısız emici tüyler meydana gelir. Genel olarak kök toprakta dik olarak ya da bir süre sonra zigzag çizerek devam eder. Uygun koşullarda kök uzunluğu 1,5 m ye kadar ulaşabilir.

Afrika’da, çok yıllık ağaç şeklinde olan pamuk çeşitleri de vardır. Pamuk gövdeleri dik, dallanmış ve çok tüylüdür. Yapraklar uzun saplı, parçalı ve tabanı kalp şeklindedir. Çiçekler saplı ve yaprakların koltuğunda tek tek bulunur. Dış çanak yaprakları üç parçalı, taç yaprakları ise beş serbest parçalıdır. Meyve, olgunlukta açılan veya kapalı kalan, 3-5 gözlü bir kapsüldür. Bu kapsüle koza da denir. Her gözde siyahımsı renkli, oval şekilli ve üzeri uzun, sık ve beyaz renkli tüylerle örtülü 5-10 tohum bulunur. Pamuk tohumu, etrafındaki bu tüy veya liflerle beraber `kütlü` adını alır.