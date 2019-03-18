18 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusunu Instagram'dan takipçilerine, "Bugünkü ipucumuz Almanya doğumlu Türk millî futbolcumuz hakkında. 2015 yılında Türkiye millî futbol takımı forması giyen ve gol atan en genç futbolcu unvanına layık görülen bu isim 2017 yılında millî takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Peki bu isim şu anda hangi kulüpte forma giyiyor sizce?" diye soruldu. Hadi bu akşam Futbol Gecesi konsepti ile para ödülü dağıtacak.

HADİ İPUCU CEVABI

18 Mart Hadi ipucu cevabı: Nuri Şahin / Warder Bremen

HADİ İPUCU SORUSU: NURİ ŞAHİN



Nuri Şahin, kariyerini Borussia Dortmund'da sürdürmekte olan Almanya doğumlu Türk millî futbolcudur. Aslen Kırşehirli işçi Almancı bir ailenin iki çocuğundan biridir. Türk vatandaşlığının yanı sıra Alman vatandaşlığı da bulunmaktadır. Tuğba Şahin ile evli olan futbolcunun Ömer adında bir de oğlu vardır.

Şu andaki takımı: SV Werder Bremen (#17 / Orta saha)

18 MART HADİ İPUCU CEVABI INSTAGRAM'DAN YAYINLANMIŞTIR.