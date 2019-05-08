Hadi ipucu sorusu bugün saat 12.30'daki Mini Hadi yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Notre Dame'ın Kamburu romanı ile tanınan yazar kimdir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Notre Dame'ın Kamburu romanı ile tanınan yazar kimdir? 8 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 8 MAYIS

Mini hadi bugün 12.30'da!

Bugünkü ipucumuz romantik akımına bağlı ünlü, Fransız bir yazar hakkında sevgili hadiciler. 1831 yılında yayınlanan ve Fransa’da krallık döneminin karanlık günlerinden kesitler sunan romanı "Notre Dame'ın Kamburu" ile tanınan bu yazarın ismini kimler biliyor?

HADİ İPUCU CEVABI: VİCTOR HUGO

NOTRE DAME'IN KAMBURU HAKKINDA

Notre Dame'ın Kamburu (orijinal ismi: Notre Dame de Paris),Victor Hugo'nun 1831 yılında yayınlanan ve Fransa’da krallık döneminin karanlık günlerinden kesitler sunan romanıdır. Romanın tamamlanması yaklaşık 6 ay sürmüştür. Okunması gereken evrenselleşmiş ve dünya klasiklerinin başyapıtlardandır. Notre Dame'ın Kamburu, Hugo'nun en parlak dönemlerinden birinde yayımlandı. 1831'de yayımlanan Notre Dame de Paris'in roman kahramanlarından biri öylesine etkili oldu ki Notre Dame'ın Kamburu adıyla tanındı. Victor Hugo bu romanda insanların yaşamında kaderin yerini ve yoksulluğun insanı köreltmediğini ortaya çıkarmıştır. Roman dünyanın pek çok ülkesin de oldukça sevilmiştir. Çoğu dillerde çevirimleri yayınlanmış, ayrıca filmi de çekilmiştir.

19. yy başlarında Paris şehir planlamacıları Notre Dame Katedrali'nin bakımsızlığından ötürü katedrali yıktırmak istemişlerdir. Ünlü Fransız yazar Victor Hugo, halkın ilgisini buraya çekmek ve katedralin yenilenmesini sağlamak için Notre Dame'ın Kamburu adlı romanını yazmıştır. Roman, Notre Dame Katedrali'nin yenilenmesinde büyük rol oynamıştır.

Notre Dame De Paris Müzikali, Victor Hugo'nun romanından esinlenerek oluşturulmuştur. Müzikal; Belle, Tu Vas Me Detruire, Déchire gibi şarkılarıyla klasikleşmiş, romanla bütünleşmiştir.