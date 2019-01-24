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PETER SELLERS KİMDİR?

Peter Sellers, 8 Eylül 1925'te dünyaya geldi ve 24 Temmuz 1980'de yaşamını yitirdi. (Yahudi asıllı İngiliz komedyen ve aktör) Daha çok Pembe Panter film serisindeki Şef Müfettiş Clouseau karakteri, Dr. Strangelove filminde oynadığı üç ayrı rol ve Lolita filminin 1962'deki orijinal versiyonunda oynadığı Clare Quilty karakteriyle bilinmektedir. Ayrıca kendisinin sondan bir önceki filmi olan Being There filmindeki çocuk saflığına sahip olan Bahçıvan Chance karakteri ile bilinmektedir.

Sellers, BBC radyosundaki komedi programı The Goon Show ile ününü yükseltti. Onun çeşitli aksanlardaki (örn; Fransız, Hint, Amerikan, Alman, yanı sıra İngiliz yöresel aksanlar) konuşma yeteneği, komedi tesirli karakterler yelpazesini tasvir etmesindeki yeteneğiyle beraber, bir radyo karakteri ve sinema aktörü olarak başarısına katkıda bulundu ve ulusal ve uluslararası adaylıklar ve ödüller kazanmasına sağladı. Sellers'ın özel hayatı kargaşa ve buhranlarla, ve içerisinde bulunduğu duygusal problemler ve madde bağımlılığı ile karakterize edildi. Dört defa evlendi. Bu evliliklerden ikisinden üç çocuğu oldu.