Hadi'nin ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması olan Hadi'nin 12.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından Hadi'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Geleceğe Dönüş filminde deli dolu bilim adamı Doktor Brown zamanda yolculuğu mümkün kılan bir icat geliştirmiştir. Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir?" sorusu yer aldı.

İşte hadi ipucu sorusunun cevabı...

Soru:

Geleceğe Dönüş filminde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir?

Cevap: Otomobil ve Tren

DeLorean zaman makinesi, BacktotheFuture (Geleceğe dönüş) filminde yer alan, hayali bir otomobile dayalı seyehat aracıdır. Uzun metrajlı film serisinde, Dr. Emmet Brown, DeLorean DMC-12 oromobilini temel alan bir zaman makinesi icat ederek, bizlere geçmişe ve geleceğe dai çeşitli kavrayışlar sundu.

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