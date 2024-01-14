Hadise'den göz kamaştıran pozlar! Ünlü şarkıcıya beğeni yağdı!

Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile sahne alan ve davranışlarıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabında yeni pozlarını yayınladı. Güzel isme sevenlerinden dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi.

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Murat Boz ile samimi görüntüleri sosyal medyada viral olan Hadise'yi yakın arkadaşı olduğu bilinen rapçi Murda takipten çıkmıştı. Konuyla ilgili Hadise, aralarında bir problem olmadığını göstermek için Murda ile çekildiği pozunu hikayesinde yayınlamıştı. Olanların ardından Hollanda'da yaşayan rapçi, Hadise'yi tekrar takip etti.