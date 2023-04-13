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Hadise, Hatay'a gitti

UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Hatay'a gitti. Depremzede çocuklarla bir araya gelen şarkıcı, Orhanlı’daki Çocuk Dostu Alanı’ndaki çadır sınıflarda derslere katılarak çocuklarla oyunlar oynadı

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  • Hadise, Hatay'a gitti! Önce yardım topladı sonra bölgeye gitti - Son dakika magazin haberleri

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Tüm Türkiye'nin deprem bölgesi için kenetlendiği dönemde ünlü isimler de afetten etkilenen vatandaşlarımızı yalnız bırakmadı / bırakmıyor.
  • Hadise, Hatay'a gitti! Önce yardım topladı sonra bölgeye gitti - Son dakika magazin haberleri

    Hadise de depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'a gitti. UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise, Orhanlı’daki Çocuk Dostu Alanı’ndaki çadır sınıflarda derslere katıldı.

  • Yardım malzemelerini dağıtan Hadise, çocuklarla oyunlar oynadı.
  • Hadise, Hatay'a gitti! Önce yardım topladı sonra bölgeye gitti - Son dakika magazin haberleri

    Hadise, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı. 
  • Hadise, Hatay'a gitti! Önce yardım topladı sonra bölgeye gitti - Son dakika magazin haberleri

    BİR GÜNDE 1.8 MİLYON EURO TOPLANMIŞTI

    Hadise, yıkıcı depremlerin ardından Hollanda ve Belçika'da düzenlenen bağış kampanyalarına katılmıştı. Aralarında Hadise'nin de bulunduğu 30 sanatçının birlikte seslendirdiği 'İnsanlar İnsanlara Yardım Eder' şarkısının yayınlandığı Belçika radyolarında bir günde 1.8 milyon Euro toplanmıştı.
  • Hadise, Hatay'a gitti! Önce yardım topladı sonra bölgeye gitti - Son dakika magazin haberleri

    "ANNEME YOLLADIĞIM FOTOĞRAF"

    Hadise daha önce paylaştığı makyajsız fotoğrafına "Bu fotoğrafı 24 Şubat’ta çekmiştim. Uykusuz bir gece anneme atmıştım, ‘Annem uyuyamıyorum’ diye. O kadar anne evladını kaybetti bu depremde. Hâlâ içim yanıyor” notunu düşmüştü.

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