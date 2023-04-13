"ANNEME YOLLADIĞIM FOTOĞRAF"

Hadise daha önce paylaştığı makyajsız fotoğrafına "Bu fotoğrafı 24 Şubat’ta çekmiştim. Uykusuz bir gece anneme atmıştım, ‘Annem uyuyamıyorum’ diye. O kadar anne evladını kaybetti bu depremde. Hâlâ içim yanıyor” notunu düşmüştü.