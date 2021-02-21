"İLİŞKİYİ NOKTALADIM"



Şarkıcı Hadise, yaklaşık 8 ay aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu: Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın.