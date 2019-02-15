Ünlü şarkıcı Hadise meslektaşı Ebru Gündeş'i sahne aldığı mekanda seyretti. 2. Sayfa programının haberine göre, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hadise aşk soruları üzerine, "Ben zaten özel hayatımı özel yaşamayı sevdiğim için hayatıma gerçek anlamda birisi girse bile biraz zaman alır yani onu yanımda görmeniz." dedi.

Hadise, muhabirlerin geçtiğimiz günlerde konuk olduğu 2. Sayfa programında kendisi hakkında konuşan modacı Cemil İpekçi'nin açıklamaları hakkında ne söylemek istersiniz? soruları üzerine, "Bu gecenin çok güzel geçtiğini Ebru'yu çok sevdiğimi bu kadar" diyerek konuyla ilgili konuşmaktan kaçındı.

NE OLMUŞTU?

Modacı Cemil İpekçi konuk olduğu 2. Sayfa programında Hadise'nin kürk giydiği haberleri hakkında, "Adı gibi hadise olmuş; üzerine konuşmaya gerek yok. Bunu da başarmış. Onun garip fanları var. Hesaplarına bakıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki hepsi fake hesap. Bir keresinde ona 'kadın' dedim diye yer gök fırladı. Halbuki ben 20 yaşından beri herkese kadın derim. Fanları ve ablası 'Nasıl kadın diyebilirsin sen kimsin?' diye. Ben 48 senelik 279 tane ödül almış bir tasarımcıyım. Sen kimsin?

Belçika'nın Flaman kısmından gelmiş, orada tutmamış burada Allah razı olsun bir kişi elinden tutmuş da şarkı söylemişsin. Karga karga gak demiş çık şu dala bak demiş. Senin fanın tabii ki de olacak. Türkiye'de fanın olması için saçını sarıya boya, biraz da kalçaların olsun iki tane kıvır 4 tane de bağır 5 kişiye de pislik at yarın fanın olur.

Ben dünyada ders veriyorum. Ben olsam 'Cemil İpekçi böyle dedi biraz dikkat edeyim' derim. Ama o büyük bir ukalalıkla çıktı. Onun hakkında konuşmak değil, defterimde bile yok. İsmine uygun bir Hadise daha yapmış işte. Önemli olan gazetelere böyle çıkmak değil sanatınla çıkmak.Hadise'nin zevkli olması mümkün değil. Çünkü Belçika bir moda merkezi değil. Bu kız da Flaman kısmında doğmuş, onlarda da çok fazla zevk yoktur. Çok iddialı. Ben güzel kadının kendine güzel dediğini görmedim. Nerede gudubet varsa kendini pek güzel bulur. Bu kılıkla da çok güzel Hadise yapmış." demişti.