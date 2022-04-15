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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinden söylentilere yanıt!

Evlilik hazırlığında olan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in imam nikahı kıydığı iddia edilmişti. Önceki gün Dinçerler ile yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı, konuyla alakalı sorulara, "Kimseyi ilgilendirmiyor!" yanıtını verdi

HABERTURK.COM
  • Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinden söylentilere yanıt!

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Hadise ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, düğün için form tutmaya başladı. Yakın zamanda nikah masasına oturacakları konuşulan ünlü çift, önceki akşam Arnavutköy ile Ortaköy arasında yürüyüşe çıktı.
  • Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinden söylentilere yanıt!

    Hat boyunca 3 kez tur atan ikiliden Hadise, muhabirlerin, "Son günlerde sizi sürekli yürürken görüyoruz. Düğün için form mu tutuyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

    Şarkıcı, "İster istemez tabi. Ben çok seviyorum yürüyüşü, Mehmet de... O yüzden beraber yürüyoruz." dedi.
  • Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinden söylentilere yanıt!

    "KİMSEYİ İLGİLENDİRMİYOR!"

    Evlilik öncesi imam nikahı kıydıkları konuşulan ikili, bu yöndeki soruları yanıtsız bıraktı.

    "Böyle özel konulara hiçbir zaman cevap vermedim, vermem de..." ifadelerini kullanan Hadise, evlilik tarihi ve yeri ile ilgili sorulara, "Kimseyi ilgilendirmiyor!" cevabını vermekle yetindi.
  • Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinden söylentilere yanıt!

    "ÇOK HEYECANLIYIM!"

    Özel hayatı ile ilgili soruları da geçiştiren ünlü isim, "İş konuşalım..." diyerek, projelerinden bahsetti.

    3 şarkı ile yaza girmeyi planladığını ifade eden Hadise, "Murda ile şarkımız hazır. Klibimizi çekeceğiz. Burak Yeter ile şarkımızı bitiriyoruz. Onun dışında Ersay Üner’den bir şarkı geliyor. Çok heyecanlıyım. Güzel projeler var, deli gibi çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
  • Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinden söylentilere yanıt!

    YÜZÜK OLAY OLDU

    Öte yandan Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.

    Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan çiftin sevincine, Dinçerler'in "borç" iddiaları gölge düşürmüştü.

    Hadise’ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, ünlü iş adamının alacaklıları tarafından davaya konu olmuştu.

    Dinçerler'in alacaklıları, açtıkları davada, "40 bin dolara yüzük alacağına borçlarını ödesin." demişti.
  • Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinden söylentilere yanıt!

    "ŞAHSIM VE ŞİRKETİMİN BORCU YOK"

    Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler, suskunluğunu bozmuştu. Yazılı açıklama yapan iş insanı, takibe alınmış bir borcunun olmadığını söylemişti.
  • Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinden söylentilere yanıt!

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