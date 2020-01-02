Geçtiğimiz günlerde 10 milyon takipçi sayısına ulaşan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı, bu kez kulis hallerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Konser öncesi kuliste çekilmiş videosunu yayınlayan Hadise, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Şarkıcı, gümüş rengi elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Hadise'nin paylaşımı takipçilerinden çok sayıda yorum aldı. İşte şarkıcının paylaşımına yapılan yorumlardan birkaçı:
- "Amerikan tarzı tek sanatçımız"
- "Bu kız bayağı zayıflamış"
- "Yaptığı tek iş soyunmak"
- "Dansöz mü, şarkıcı mı bilemedik"
- "Selin Ciğerci'ye benzettim"
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