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Hadise sosyal medya paylaşımıyla rüzgar gibi esti! Pozuna binlerce beğeni geldi!

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde verdiği desteklerle alkış toplayan ünlü şarkıcı Hadise iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabında yayınladığı her gönderiyle adından söz ettirmeyi başaran 37 yaşındaki şarkıcının son pozu binlerce beğeni ve yorum aldı.

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  • Hadise sosyal medya paylaşımıyla rüzgar gibi esti! Pozuna binlerce beğeni geldi!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre 11 ili etkisi altına alan depremlerde, birçok yardım çağrısında bulunan ünlü şarkıcı Hadise, takdir toplamıştı. 
  • Hadise sosyal medya paylaşımıyla rüzgar gibi esti! Pozuna binlerce beğeni geldi!

    Depremin ilk gününden beri depremzedeler için elinden geleni yapan Hadise, sel felaketi karşısında sessiz kalamadı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından “Yeter artık” diye isyan ederek, sevenleriyle üzüntüsünü paylaştı.
  • Hadise sosyal medya paylaşımıyla rüzgar gibi esti! Pozuna binlerce beğeni geldi!

    Magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Hadise, 14 milyonluk Instagram hesabında yayınladığı paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Ünlü ismin verdiği pozlar dikkat çekiyor.
  • Hadise sosyal medya paylaşımıyla rüzgar gibi esti! Pozuna binlerce beğeni geldi!

    ŞARKI SÖYLEMİŞTİ

    Hadise, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle zor durumda olan depremzedeler için hem Türkiye'de hem de Hollanda'da yardım toplamıştı. Ünlü isim "People Help the People" şarkısını yeniden yorumlayıp geliri afetzedelere bağışlayacağını açıklamıştı. 
  • Hadise sosyal medya paylaşımıyla rüzgar gibi esti! Pozuna binlerce beğeni geldi!

    Ünlü şarkıcı Hadise, son olarak Instagram hesabında, "I am a superhero" notuyla bir gönderi yayınladı. Sevilen ismin paylaşımına kısa süre içerisinde 271 bin beğeni geldi. Fenomen Kerimcan Durmaz gönderinin altına alevli kalp emojisi bıraktı.
  • Hadise sosyal medya paylaşımıyla rüzgar gibi esti! Pozuna binlerce beğeni geldi!

    İşte Hadise'nin son paylaşımı...
  • Hadise sosyal medya paylaşımıyla rüzgar gibi esti! Pozuna binlerce beğeni geldi!
  • Hadise sosyal medya paylaşımıyla rüzgar gibi esti! Pozuna binlerce beğeni geldi!
  • Hadise sosyal medya paylaşımıyla rüzgar gibi esti! Pozuna binlerce beğeni geldi!
  • Hadise sosyal medya paylaşımıyla rüzgar gibi esti! Pozuna binlerce beğeni geldi!
  • Hadise sosyal medya paylaşımıyla rüzgar gibi esti! Pozuna binlerce beğeni geldi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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