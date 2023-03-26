ŞARKI SÖYLEMİŞTİ

Hadise, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle zor durumda olan depremzedeler için hem Türkiye'de hem de Hollanda'da yardım toplamıştı. Ünlü isim "People Help the People" şarkısını yeniden yorumlayıp geliri afetzedelere bağışlayacağını açıklamıştı.