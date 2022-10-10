Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki yeni bulgular ilgiyi artırdı

AA'nın haberine göre antik kentte devam eden kazılarda çok sayıda kalıntının gün yüzüne çıkarılması, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

"YAZ AYLARINDA AYDA YAKLAŞIK 10 BİN TURİSTİ MİSAFİR EDİYORUZ"

Doç. Dr. Çelikbaş, gazetecilere, Hadrianopolis Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları sonrası çok sayıda kalıntının gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, "Bu kalıntıların sayıca artmasıyla buraya gelen turistlerin sayısı da arttı. Yaz aylarında burada ayda yaklaşık 10 bin turisti misafir ediyoruz. Misafirlerin çoğu yerli" dedi.

Özellikle Uzak Doğu ve Avrupa'dan da turistlerin alana çok fazla rağbet gösterdiğini dile getiren Çelikbaş, "Öğrenci kafileleri de sıklıkla antik kenti ziyaret edip buralardaki mozaiklere ve gün yüzüne çıkardığımız kalıntılara bakıyor. Hadrianopolis'te gün geçtikçe ziyaret alanlarını çatı ve farklı restorasyon projeleriyle artırmaya devam etmekteyiz" diye konuştu.

Çelikbaş, antik kentte ziyaretçi defteri tuttuklarını belirterek, "Hafta sonları yaklaşık 100 araçla misafirlerimiz geliyor. Bu önemli bir rakam. Hadrianopolis'e henüz turistik turlar başlamadı. Bölgede antik kent anlamında ziyaret edilebilen tek nokta burası. Bu da Hadrianopolis'i bölgedeki önemli turistik ve tarihi kent noktalarından biri haline getiren etken" ifadelerini kullandı.