42 müze projesinin sergisi 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Heritage İstanbul, 'Hafıza Mekânları Müzeler: Mimari ve Sergileme' konulu sergi ve konferans serisiyle 28 Mayıs - 12 Haziran 2022 arasında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde yer alacak.

Kültürel miras bilincinin artması ve bu mirasın korunması gibi konuları kendisine sosyal misyon edinen Heritage İstanbul, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında 19 uluslararası mimarı, 42 müze projesinin yer alacağı sergiye ve eş zamanlı olarak uluslararası mimarların konuşmacı olarak katılacağı konferanslara ev sahipliği yapacak.