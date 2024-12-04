Hafriyat kamyonu çöken yola düştü!
İstanbul Beylikdüzü'nde İSKİ alt yapı çalışması sırasında yol çöktü. Olayda bir hafriyat kamyonu çukura düştü
Beylikdüzü'nde İSKİ altyapı çalışması sırasında yolun çökmesi sonucu hafriyat kamyonu çukura düşüp devrildi. Hafif yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre kaza Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi’nde meydana geldi.
İSKİ altyapı çalışması sırasında bölgede olan hafriyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Hafif yaralandığı anlaşılan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.