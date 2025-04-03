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        Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan, dolandırıcılara karşı uyardı - Magazin haberleri

        Hafsanur Sancaktutan, dolandırıcılara karşı uyardı

        Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, adına sahte siparişler verildiğini belirterek takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı. Sancaktutan, konuyla ilgili yasal işlem başlattığını da duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 19:46 Güncelleme: 03.04.2025 - 19:46
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        Dolandırıcılara karşı uyardı
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te 'Melek' karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı.

        "KONUYLA İLGİLİ GEREKLİ YASAL İŞLEMLERİ BAŞLATIYORUM"

        Sancaktutan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Tanıdığım bazı kişilerin evlerine, kötü niyetli dolandırıcılar tarafından benim adıma siparişler verildiği ve gönderiler yapıldığı bilgisine ulaştım. Konuyla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatıyorum. Hafsanur Sancaktutan adına evinize veya ofisinize herhangi bir sipariş ya da gönderi gelirse, bilin ki bunun benimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu, aklını yitirmiş kötü niyetli kişilerin işidir"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hafsanur Sancaktutan
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