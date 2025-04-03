Hafsanur Sancaktutan, dolandırıcılara karşı uyardı

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te 'Melek' karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı.

"KONUYLA İLGİLİ GEREKLİ YASAL İŞLEMLERİ BAŞLATIYORUM"

Sancaktutan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Tanıdığım bazı kişilerin evlerine, kötü niyetli dolandırıcılar tarafından benim adıma siparişler verildiği ve gönderiler yapıldığı bilgisine ulaştım. Konuyla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatıyorum. Hafsanur Sancaktutan adına evinize veya ofisinize herhangi bir sipariş ya da gönderi gelirse, bilin ki bunun benimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu, aklını yitirmiş kötü niyetli kişilerin işidir"