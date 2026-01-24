Altın piyasasında son durum yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Jeopolitik riskler ve doların değer kaybetmesiyle altın fiyatları, Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dün rekor kıran ons altın günü 4 bin 989 dolardan kapattı. Ons altındaki yükseliş iç piyasada altının gram fiyatı yukarıya taşıdı. Öte yandan bankacılık devi Goldman Sachs, dün artan güvenli liman talebine işaret ederek 2026 sonu için ons altın tahminini 5 bin 400 dolara yükseltti. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 24 Ocak 2026 güncel altın fiyatları!