        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 8 KASIM 2025: Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 8 Kasım 2025 Cumartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesiyle risk iştahı düşük seyrediyor. Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin öngörülerin gücünü kaybetse de hala masada olduğunu ve bu durumun altın fiyatlarını desteklediğini ifade ediyor. Altının ons fiyatı 4.002 dolar, gram altın ise 5 bin 434 lira seviyesinde haftayı kapattı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 8 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 08.11.2025 - 08:16 Güncelleme: 08.11.2025 - 08:16
        1

        Altın fiyatları 8 Kasım 2025 Cumartesi alış-satış rakamları araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyrediyor. Güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla altın yükseliyor. Bugün ons altın 4 bin 2 dolar, gram altın 5 bin 434 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte merak edenler için 8 Kasım 2025 canlı ve anlık altın fiyatları alış-satış tablosu!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.433,33

        Satış: 5.434,09

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.999,83

        Satış: 4.002,68

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.693,33

        Satış: 8.884,74

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.773,32

        Satış: 35.430,28

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 36.532,00

        Satış: 36.837,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.332,33

        Satış: 17.769,48

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.773,32

        Satış: 35.430,28

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.154,13

        Satış: 38.092,54

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.087,35

        Satış: 4.174,37

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.112,45

        Satış: 5.350,24

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 90.992,00

        Satış: 91.909,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
