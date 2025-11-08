Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 8 Kasım 2025 Cumartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesiyle risk iştahı düşük seyrediyor. Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin öngörülerin gücünü kaybetse de hala masada olduğunu ve bu durumun altın fiyatlarını desteklediğini ifade ediyor. Altının ons fiyatı 4.002 dolar, gram altın ise 5 bin 434 lira seviyesinde haftayı kapattı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 8 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 8 Kasım 2025 Cumartesi alış-satış rakamları araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyrediyor. Güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla altın yükseliyor. Bugün ons altın 4 bin 2 dolar, gram altın 5 bin 434 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte merak edenler için 8 Kasım 2025 canlı ve anlık altın fiyatları alış-satış tablosu!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.433,33
Satış: 5.434,09
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.999,83
Satış: 4.002,68
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.693,33
Satış: 8.884,74
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.773,32
Satış: 35.430,28
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.532,00
Satış: 36.837,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.332,33
Satış: 17.769,48
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.773,32
Satış: 35.430,28
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.154,13
Satış: 38.092,54
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.087,35
Satış: 4.174,37
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.112,45
Satış: 5.350,24
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 90.992,00
Satış: 91.909,00