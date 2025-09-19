Hafta sonu hava durumu: 20-21 Eylül hava durumu nasıl olacak, hangi illerde yağış var?

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.