Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında marketlerin ve bakkalların açık olup olmayacağı araştırılıyor. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında marketler ve bakkallar hafta içinde de belirli saatlerde hizmet veriyor. Peki, hafta sonu marketler ve bakkallar açık mı? 6-7 Şubat sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık?

HAFTA SONU MARKETLER, BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?

1 Aralık 2020 tarihli genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Sokağa çıkma yasağı süresi boyunca vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

HAFTA SONU BİM, A101, ŞOK, MİGROS MARKET KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası AÇIK OLACAK.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası AÇIK OLACAK.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası AÇIK OLACAK.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası AÇIK OLACAK.