Yurdumuzun dört bir yanında sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile birlikte vatandaşların merakı iyice arttı...



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?



Kısıtlamaların biteceği tarih ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının yine devam etmesi bekleniyor. Son dakika gelişmeleri geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

NE ZAMAN BİTECEK?

Yayımlanan genelgede, yeni bir karar alınıncaya dek bu uygulamanın devam edeceği bilgisi var. Bu kapsamda güncel bilgiler olduğunda haberimizde yer vereceğiz.