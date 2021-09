DÜNYA SONU SAVAŞI

(Mario Vargas Llosa)

Belki de en iddialı ve trajik olan bu romanında Mario Vargas Llosa, toplum ile iktidar arasındaki sonu gelmez ve dehşet verici savaşın her iki tarafına da ışık düşürüyor. On dokuzuncu yüzyıl Brezilya'sının derinliklerinde Canudos adlı bir yer vardır; dünyanın bütün lanetlilerinin; hayat kadınları, dilenciler, haydutlar ve her tür paryanın evidir burası. Tarih ve medeniyetin tamamen yok edildiği bu bölge paradan, vergiden, evlilik kurumundan, nüfus sayımından muaftır. Bu yanıyla devrimci ruhun en saf hali için bir kazan, gerçek anlamda özgürlükçü bir cennetin potansiyelini taşıyan ve Brezilya hükümetinin ne olursa olsun yok etmeye ant içtiği bir eyalettir. Can Yayınları'ndan çıkan Dünya Sonu Savaşı tutku, şiddet ve fanatizmle birlikte gelen yıkımı anlatan unutulmaz bir roman.