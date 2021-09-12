DENEYİM OLARAK SANAT

(John Dewey)

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) yayımladığı “Deneyim Olarak Sanat”, hem pragmatist-naturalist geleneğin önemli bir temsilcisi olarak hem de deneyim metafiziği olarak adlandırılan felsefesi ile 20’nci yüzyılın etkili filozoflarından biri olan John Dewey’in ilk kez 1934’te basılan eserini, Nur Küçük’ün çevirisiyle okurla buluşturuyor. Felsefe, eğitim ve siyaset alanlarında pek çok eser vererek farklı disiplinlerde eleştirel bir bakış açısı sunan yazar, “Felsefede Yeniden İnşa” (1920) ve “Deneyim ve Doğa” (1925) isimli eserlerinin ardından kaleme aldığı Deneyim Olarak Sanat’ta (1934) insanın dünya ile ilişkisindeki tüm deneyim olanaklarını kapsayan estetik deneyim nosyonunun derinlemesine bir değerlendirmesini sunuyor. Eğitim felsefesi ile ilgili çalışmalarıyla da tanınan John Dewey, estetikle ilgili düşüncelerini ele aldığı bu eserinde, deneyimi sadece doğa yerine, doğayı da kapsayacak şekilde kültür ile özdeşleştirerek yorumluyor.