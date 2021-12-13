BÜYÜK PANDA VE KÜÇÜK EJDERHA

(James Norbury)

James Norbury, tuhaf ama sevimli bir ikilinin dostluk ve yol hikâyesini yazıp resmettiği Büyük Panda ve Küçük Ejderha ile yediden yetmişe, yolunu kaybeden herkesin elinden tutmayı ümit ediyor. Norbury, yaşamının en güç dönemlerinde yeniden doğrulmasını sağlayan Budist felsefenin güçlü maneviyatı ışığında, eşsiz bir yol hikâyesi anlatıyor. Benzersiz suluboya çizimlerinin, hayatta gerçekten önemli olan küçük şeylere ışık tutan, kısa ama çok derin cümlelerin eşlik ettiği Büyük Panda ve Küçük Ejderha, Epsilon logosuyla raflarda yerini aldı.