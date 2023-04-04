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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

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  • Haftanın Kitapları

    TANRI, İNSAN, HAYVAN, MAKİNE
    (Meghan O’Gieblyn)

     Believer Kitap Ödüllü Meghan O’Gieblyn'nin, Los Angeles Times Bilim ve Teknoloji Kitap Ödülü Finalisti kitabı 'Tanrı, İnsan, Hayvan, Makine’ Altın Kitaplar etiketiyle okurlarla buluştu. O’Gieblyn kitapta felsefi bir titizlik, sağlam bir entelektüel kavrayış, özgünlük ve ironiyle hayatın anlamını yeni baştan sorguluyor. Sürekli ve takıntılı olarak dünyayı aslında sahip olmadığı bir yaşamla “efsunlamamızı” anlatıyor. 'Tanrı, İnsan, Hayvan, Makine' modern çağın çılgınlığıyla koyulduğumuz  yolda kaybolmamamız için kaleme alınmış ufuk açıcı bir rehber.
  • Haftanın Kitapları

    AGATHA CHRISTIE-HAYATIN ORTASINDA ÖLÜMÜN İÇİNDEYİZ
    (Ayşe Ayhan Demir)

     Destek Yayınları Biyografi Serisi’nin yeni kitabı polisiye edebiyatının kraliçesi Agatha Christie’yi anlatıyor! Ayşe Ayhan Demir kitapta okurları, dünyada İncil’den ve Shakespeare’in eserlerinden sonra kitapları en çok satan yazar unvanını elinde bulunduran polisiye yazarı Christie'nin bilinenlerinden ziyade, gizemlerinin içinde seyahate çıkarıyor. Pek çok okur için çocuk ve gençlik kitaplarından yetişkin kitaplarına geçişte köprü olan, Hercule Poirot ve Bayan Marple gibi yarattığı karakterler hepimizin aklında derin iz bırakan Agatha Christie’nin başkahraman olduğu hikaye unutulmaz bir deneyim vaadediyor. 
  • Haftanın Kitapları

    CENNETİN KAYIP TOPRAKLARI
    (Yavuz Ekinci)

     Nesillerce süren ve tekrarlanan travmalar,  kapanmamış yaralar, kendi adını bile unutmaya yazgılı hayatlar, bitmeyen yolculuklar… Her biçimde sürgün edilenlerin, görmezden gelinenlerin, kendine bir yer bulmak için çırpındıkça kaybolanların, sevdikleri her şeyi yitirenlerin hikâyesi. Everest Yayınları'ndan çıkan kitapta Yavuz Ekinci, coğrafyanın kaderinden kaçamayanların, kendi dilinden, kimliğinden sürgün edilenlerin; kendi içine kanayan bir yarayla yaşayan üç kuşağın hikâyesini anlatıyor. Atmosfer yaratma konusundaki ustalığını gözler önüne seriyor.

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