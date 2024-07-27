haftanın kitapları

BURGAZADALI OLMAK, BİR AYRICALIKTIR

(Robert Schild)



Marmara Adaları üzerine yayınlar konusunda uzmanlaşmış Adalı Yayınları'ndan çıkan 'Burgazadalı Olmak Bir Ayrıcalıktır' başlıklı sözlü tarih çalışması, 1940'lardan bugüne dek Burgaz anılarını içeriyor. Aynı yayınevinde 2021 yılında çıkan 'Canlı Bir Etnografik Müze: Burgazadası' kitabının yazarı Robert Schild, eski-yeni 63 Burgazlı ile yaptığı röportajları okurla buluşturuyor. Kimi Adalının “İstanbul'un yanı başında küçük bir cennet” olarak tanımladığı, yirmiyi aşkın etnik ve dini toplulukların yan yana, huzur içinde yaşadığı, eski adıyla “Antigoni”, bugünkü Burgaz Adası ile tanışmak, bu topraklardan gelmiş geçmiş ve kısmen de orada kalmış olan Adalıların seslerini duymak ve gelecek kuşaklara taşımak için bu kitap iyi bir rehber...