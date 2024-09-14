haftanın kitapları

HAYAT İMKÂNSIZ

(Matt Haig)



Ülkemizde geçtiğimiz üç yılın en çok satan kitaplarından Gece Yarısı Kütüphanesi'nin yazarı Matt Haig’in yeni romanı 'Hayat İmkansız' Kıvanç Güney’in çevirisiyle dünya ile aynı anda Domingo Yayınevi'nden ülkemizde de okurlarla buluştu. Hayata küsmüş emekli bir matematik öğretmeni olan Grace Winters, yıllardır görmediği ve haber almayı beklemediği bir arkadaşının ona bir Akdeniz adasındaki köhne evini miras bıraktığını öğrenince, bir planı ya da cebinde bir ada rehberi olmadan, aklında sorular ve tek yön uçak biletiyle, kendini İbiza’da buluyor. Umudun ve yeni başlangıçların dönüştürücü gücüne dair bir roman 'Hayat İmkansız'.