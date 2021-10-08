'HAPPY MACHINE'DE YER ALAN TEK TÜRK ŞARKICI!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, dünyanın en önemli müzik şirketlerinden Warner Music'le yurt dışı çalışmaları için anlaşmasının ardından yeni şarkısı "Real Love"ı yayınlandı.

Dilon Francis'in geçtiğimiz haftalarda Beyond Wonderland festivali sahnesinde seyirci ile paylaştığı ve o geceden beri dünyanın her yerinden birçok müzikseverin merakla beklediği 'Real Love' adlı şarkı, ünlü şarkıcının adını yurt dışında duyurduğu şarkısı oldu.

Aleyna Tilki, büyük bir üne sahip olan Dillon Francis'in house /pop ağırlıklı çıkan 8 şarkılık "Happy Machine" albümünde yer alan tek Türk şarkıcı oldu.