Bir ülke daha idam cezasını kaldırdı

Hafter yanlılarından Başbakan Dibeybe'ye tepki 0:00 / 0:00

AA

Libya'nın doğu bölgesi Sirenayka'yı temsil eden bazı hükümet yetkilileri, Başbakan Birinci Yardımcısı Katrani öncülüğünde, doğudaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Bingazi kentinde bir araya geldi.

Hafter'e yakınlığıyla bilinen grubun burada yaptığı açıklamada, UMH Başbakanlığının, "ulusal ve tarihi sorumluluğunu yerine getiremediği, diktatörlük yönetim biçiminin ve şahsi hesapların peşine düştüğü, ayrıca siyasi farklılıkları yönetmekte başarısız olduğu" iddia edildi.

Açıklamada, Başbakanlığın, ülkedeki siyasi anlaşmada öngörülen yol haritasına uymadığı ifade edilerek, "(devlet) kurumlarının birleştirilmesi ve bölgeler arasında adil güç dağılımına ilişkin ilkelere bağlı kalmadığı" ileri sürüldü.

AA'nın haberine göre; açıklamada ayrıca, "Başbakanın savunma bakanı atamamaktaki ısrarını, bu görevi hala kendisinin yürütmesini ve bir ismin belirlenmesi için gerekli işlemeleri yapmamasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından Libya'nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 üyeli Libya Siyasi Diyalog Forumunun 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda, yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, UBH Başbakanlığına da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

UBH kabinesi, Libya'daki üç bölgeyi (batıda Tripolitanya, batıda Sirenayka ve güneyde Fizan) temsil edecek şekilde belirlenirken, Tripolitanya'dan seçilen Başbakan Dibeybe'nin Birinci Yardımcılığını Sirenayka'yı temsilen Hüseyin el-Katrani, İkinci Yardımcılığını ise Fizan'ı temsilen Ramazan el-Hasnavi yürütüyor.