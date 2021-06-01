Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan,

AA

Tekirdağ'da bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Trakya Şubesinin 1. Olağan Genel Kuruluna video konferansla katılan Arslan, genel kurulun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Herkesin Filistin'deki Müslümanların acısını yüreğinde hissetmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "Suriye'de devletin zulmünden kaçarak ülkemize sığınan kardeşlerimizle empati kuramıyorsak, Yemen'de bir ekmeğe muhtaç kardeşlerimizin acısını yüreklerimizde hissedemiyorsak, Filistinli kardeşlerimizin dertlerine derman olmak için çaba sarf etmiyorsak biz Hak-İş'in sorumluluğunu yerine getiremiyoruz demektir." diye konuştu.

Mahmut Arslan, sendikalarının bir taraftan ülkenin birliğini, bütünlüğünü, geleceğini, demokrasisini, cumhuriyeti ve onun ilkelerini korumak adına mücadelesini sürdürürken, bir taraftan da uluslararası alanda mazlumlarla dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

Suriye'de yaşananları anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"Allah korusun başımıza bir musibet gelirse gidecek yerimiz yok. Yeryüzünün bütün mazlumları bu topraklara geliyor, buralara sığınıyor. Her başı sıkışan bu topraklara geliyor. Biz de onlara sahip çıkıyoruz. Bu toprakları kaybedersek, bu topraklardaki bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi, devletimizi kaybedersek inanın gidecek yerimiz yok. O yüzden dünden daha fazla bu ülkeye, bu ülkenin değerlerine, bu ülkenin birliğine sahip çıkalım. Bütün zorluklara rağmen bu ülkenin güçlü bir Türkiye olarak devam etmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirelim."

Genel kurulda Hizmet-İş Sendikası Trakya Şube Başkanlığına Aykut Aktemur seçildi.