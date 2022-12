Hakan Bilgin: Ben hiç tanımadığım adamla oynayamam, o kadar profesyonel değilim

En son yaz aylarında Kos’ta görüşmüştük. O günden beri nasılsın? İyiyim… Aslında pandemide çok oturduk. Haliyle ondan sonra başlayan tempoda yapabildiğimiz her şeyi harekete geçirdik. Tiyatrosuydu, dizisiydi, sinemasıydı, ders vermesiydi, moderatörlüktü, sunuculuktu… Eskiden ne hareket ediyorsa o devam ederdi, diğerlerini biraz daha yavaş yapardık. Çünkü zaten gelecek devam ediyordu ya, şimdi neyin geleceğini neyin devam edeceğini bilmediğimiz için her yere bir saldırı durumu oldu. Pandemideki eksileri kapatmak için biraz… Onun için şu anda ajandayı doldurduk. Bundan hiç mutsuz değilim o yoğunluk ister istemez senin gibi kardeşlerimize gelmemizi engelleyebiliyor.

"ORAYA HER GİTTİĞİNDE VÜCUDUNU FARK EDİYORSUN"

Yılda ortalama 2 yapımda rol almak sana ne hissettiriyor?

Hep devam ediyor. Her sene bir oyunda mutlaka sahneye çıkmak istiyorum. Çünkü tiyatro bizim için aynı zamanda bir antrenman yeri. Kendimizi tazelediğimiz, yenilediğimiz, yeni bilgiler edindiğimiz bir yer. Bir de her oyunda aynı oyunu oynuyorsun ama antrenmana çıkıyorsun. Sporcuların spor salonuna girmesi gibi. Oraya gittiğinde vücudunu fark ediyorsun. Bunun antrenmanını yapmadan televizyonda bir dizide oynadığında, antrenmansız sahaya çıkıp top oynayan futbolcu gibi oluyoruz. Tiyatro olmadığı bir pandemi dönemi oldu ki o zaman da dizi olmadı zaten ama tiyatro yapmadan dizi yaptığımda kendimi hantal hissediyorum. Şimdi bu kadar çok yapımda olmanın ne hissettirdiğine gelelim. Bilmiyorum. Bana kaç filmde oynadığımı sorsan, vallahi bilmiyorum. Ben saymayı sevmiyorum, süreci seviyorum. Finalde şu kadar olacak diye bir derdim de yok. Süreç güzelse o süreç benim için tarihi bir an oluyor. Keyifli bir an oluyor. Her seçtiğim filmin mutlaka bir sebebi vardır. Ya ekibi sevdiğim için seçmişimdir ya hikâyeyi sevdiğim için seçmişimdir ya da yapımcı çok iyi bir insandır ve onunla çalışmak gerektiğini düşünmüşümdür. Hepsinin bir nedeni vardır. Bu arada tabii nedeni olmadığı için de reddettiğim filmler olmuştur. “Bu filmde olsam ne olur? Olmasam ne olur? Bu filmi bir yere de taşıyamam. Bunlar boşu boşuna masraf etmesinler” deyip reddettiğim filmler de oldu.

Zaman zaman sosyal medya hesabındaki takipçi sayılarına göre oyuncu seçildiğini duyuyoruz. Bu konuyu nasıl değerlendirirsin?

“50 bin takipçiyle sizi oyuncu olarak nasıl kabul ediyorlar” diyorsun.